Latisha Chan to jedna z najwybitniejszych tenisistek deblowych XXI wieku i bez wątpienia ikona tajwańskiego sportu. Przez lata należała do ścisłej światowej czołówki, dochodząc na szczyt rankingu WTA w grze podwójnej. W swojej bogatej karierze wielokrotnie sięgała po tytuły wielkoszlemowe w deblu i mikście. Tajwanka sięgnęła po mistrzowski tytuł w deblu podczas US Open 2017, w mikście triumfowała natomiast w turnieju Rolanda Garrosa w sezonach 2018 i 2019, a także w Wimbledonie w 2019 roku.

Ostatnim akordem sportowej drogi Chan był występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. To właśnie tam po raz ostatni pojawiła się w profesjonalnej rywalizacji, reprezentując swój kraj na największej sportowej scenie świata. Od tamtego momentu nie rozegrała już żadnego zawodowego meczu, choć przez długi czas nie było jeszcze oficjalnego potwierdzenia końca kariery. Informacja ws. przyszłości Tajwanki niespodziewanie nadeszła w trakcie Australian Open.

Latisha Chan ogłasza zakończenie kariery

Podczas gdy najlepsi tenisiści z całego świata walczą w Melbourne o wielkoszlemowe tytuły, Latisha Chan ogłosiła w mediach społecznościowych przejście na sportową emeryturę. "Żegnaj, profesjonalny tenisie. (...) To miał być nieco sentymentalny moment, ale nie wiem dlaczego, przychodzą mi na myśl zdjęcia, które wywołują uśmiech na twarzy. Nigdy nie byłam dobra w pożegnaniach, a zwłaszcza z marzeniem, które towarzyszyło mi przez 30 lat. Tenis pojawił się w moim życiu, gdy miałam 6 lat. Nie spodziewałam się, że będzie ze mną aż do 36. roku życia" - wyznała na wstępie.

Tajwanka podziękowała za wsparcie kibicom, bliskim i sponsorom, a przy okazji ujawniła także, że w tym tygodniu podczas Australian Open odbędzie się jej oficjalne pożegnanie. W miejscu szczególnym, bo właśnie w Melbourne, mając 14 lat, wygrała juniorski debel i rozpoczęła zawodową karierę. Na koniec podkreśliła, że to nie definitywne rozstanie z tenisem i że zamierza wrócić do niego w innej formie.

Latisha Chan Rob Prange / Spain DPPI / DPPI / DPPI via AFP / Spain DPPI / ROB PRANGE AFP

Latisha Chan Waleed Zein AFP

Latisha Chan i Hao-Ching Chan Rob Prange AFP

