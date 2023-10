Mistrzyni Wielkiego Szlema bez hamulców o Świątek. Uderzyła prosto z mostu

Iga Świątek obecnie odpoczywa po pobycie w Azji zwieńczonym zwycięstwem w stolicy Chin . Nie oznacza to jednak, że w mediach jest już cicho o Polce - wręcz przeciwnie. Z różnych stron świata napływają analizy gry 22-latki .

Media rozgrywek zastanawiają się, na co będzie stać Igę Świątek podczas swojego występu w Australii . Dotychczas jej najlepszym rezultatem jest półfinał z 2022 roku , gdzie przegrała z Danielle Collins . Głos w sprawie naszej zawodniczki zabrała była bardzo dobra tenisistka - Casey Dellacqua .

Co za obrona Huberta Hurkacza! Ta wymiana trwała wieki! WIDEO

Co za obrona Huberta Hurkacza! Ta wymiana trwała wieki! WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Australijka nie ma wątpliwości - Iga Świątek wciąż jest dominatorką kobiecych rozgrywek

Australijka to mistrzyni Roland Garros z 2011 roku w grze mieszanej. Na dodatek wielokrotnie występowała w wielkoszlemowych finałach w grze podwójnej. Na stronie Australian Open ukazał się artykuł z jej wypowiedziami. Oto, co miała do przekazania o grze Polki: