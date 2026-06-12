Pierwszy turniej Wielkiego Szlema w tym sezonie zakończył się triumfem Jeleny Rybakiny. Kazaszka pokonała w finale Australian Open Arynę Sabalenkę po naprawdę pasjonującym boju. To było rozwiązanie dość oczywiste. Obie panie należały bowiem do grona faworytek turnieju w Melbourne.

Zdecydowanie bardziej zaskakujący było rozstrzygnięcie Roland Garros. Wystarczy napisać, że w półfinałach nie mieliśmy żadnej zawodniczki notowanej przed turniejem w TOP4 rankingu WTA. Największą sensacją była oczywiście obecność na tym etapie Mai Chwalińskiej. Polka dotarła aż do finału.

Raducanu w ćwierćfinale. Brytyjka wraca do formy

W tym musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Rosjanka tym samym udowodniła, że jest w świetnej formie i prawdopodobnie trzeba będzie obawiać się jej podczas Wimbledonu, gdzie tytułu będzie bronić Iga Świątek. Sygnał rywalkom zdaje się wysyłać także Emma Raducanu.

Brytyjka po trzech bardzo trudnych miesiącach zdaje się wracać do dyspozycji. Na trawie Raducanu zaczyna prezentować wysoką formę. Podczas turnieju w klubie Queen's w Londynie najpierw pokonała Blinkową, tracąc ledwie trzy gemy. Większe wyzwanie czekało na nią w 1/8 finału.

W rywalizacji o ćwierćfinał mierzyła się bowiem z absolutną rewelacją obecnego sezonu - Soraną Cirsteą. Trudno było wskazać faworytkę tego spotkania, ale kort pokazał, że Raducanu zwyczajnie prezentuje coraz wyższą formę. Brytyjka wygrała 6:4, 6:2 w niespełna 90 minut na korcie i powalczy o półfinał.

Tenis. Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA KENA BETANCUR / AFP AFP





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