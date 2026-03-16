Mistrzyni US Open wycofana z Miami. Komunikat WTA dobę po finale Indian Wells

W niedzielę wieczorem polskiego czasu jednocześnie odbywał się finał WTA 1000 w Indian Wells, ale i ceremonia losowania zmagań w Miami. Na Florydzie już w niedzielę miały zostać rozegrane pierwsze spotkania w kwalifikacjach, ale z uwagi na deszcze organizatorzy odwołali całą sesję. I ta rywalizacja ruszyła dopiero dzisiaj.

W głównej drabince najwyżej rozstawionymi tenisistkami są jeszcze Aryna Sabalenka (zagra w drugiej rundzie z Ann Li lub kwalifikantką) oraz Iga Świątek (zmierzy się z Magdą Linette lub Warwarą Graczową). Mimo że Polka straciła już drugą pozycję na rzecz Jeleny Rybakiny. Tyle że przy losowaniu obowiązywał jeszcze poprzedni ranking WTA, z 2 marca.

Jeszcze przed losowaniem z gry w Miami zrezygnowała niespodziewanie jedna z tenisistek, które miała być tu rozstawiona. Mowa o Emmie Navarro. Amerykanka w ostatnich tygodniach notowała fatalną passę. A teraz doszły jeszcze cztery inne nazwiska, przy czym dwa są istotne. Chodzi bowiem o tenisistki, które też były uprzywilejowane, miały mieć rozstawienie, a co się z tym wiąże - wolny los w pierwszej rundzie. I w ich miejsca wskoczyły inne zawodniczki.

Rezygnacje rozstawionych zawodniczek. Zmiany w drabince WTA 1000 w Miami

Taką decyzję podjęła młoda Australijka Maya Joint, która w Indian Wells wygrała pierwszego seta z Jaqueline Cristian 6:0, a później przegrała dwa kolejne. Zgłosiła uraz dolnej części pleców, jej miejsce w drabince zajęła Maria Sakkari. Greczynka została rozstawiona z numerem 33, w pierwszej rundzie ma więc wolny los, w drugiej zmierzy się z Alycią Parks lub zawodniczką z kwalifikacji. A jeśli wygra, być może dojdzie do jej potyczki z Coco Gauff.

Drugą rozstawioną tenisistką, która jednak opuści Miami Open, jest Emma Raducanu. A to tenisistka, która na trybuny potrafi przyciągnąć tłumy. Dla niej to będzie oznaczało olbrzymie straty punktowe - w poprzednim sezonie wygrała bowiem cztery spotkania, dotarła do ćwierćfinału. Czyli do etapu, na którym odpadła też Iga Świątek. Brytyjska mistrzyni US Open z 2021 roku przegrała wtedy 2,5-godzinną batalię z Jessicą Pegulą, ale wcześniej ograła trzy inne Amerykanki: Navarro, McCartney Kessler i Amandę Anisimovą.

Teraz zgłosiła jednak chorobę. Jej miejsce zajęła Cristian - Rumunka dostała numer 34. I w drugiej rundzie zmierzy się z lepszą z pary: Peyton Stearns kontra zawodniczka z kwalifikacji.

To również istotna informacja dla Magdaleny Fręch. Łodzianka jest w tej chwili najwyżej notowaną zawodniczką, która nie ma rozstawienia. I jeśli któraś z rozstawionych wypadnie jeszcze z drabinki przed końcem kwalifikacji, ona dostanie wolny los w pierwszej rundzie. I zacznie od drugiej, jak Iga Świątek.

Z turnieju wycofała się również inne Brytyjka - Sonay Kartal.

