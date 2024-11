Emma Raducanu w ostatnim czasie nie może narzekać na nadmiar szczęścia. W ostatnich latach Brytyjka stale zmagała się z problemami ze zdrowiem, a liczne kontuzje sprawiły, że zaliczyła ogromny spadek w światowym rankingu kobiecego tenisa . Była dziesiąta rakieta świata o powrót do czołówki walczyć miała w tym roku, jednak i tym razem organizm nie pozwolił jej na uczestnictwo w wielu turniejach. W trakcie imprezy tenisowej w Seulu w połowie września mistrzyni US Open z 2021 roku skręciła wiązadła z stopie i zmuszona była zrobić sobie kolejną dłuższą przerwę od rywalizacji.

"W zeszłym tygodniu w trakcie rywalizacji w Seulu skręciłam wiązadła w stopie. Ten uraz potrzebuje trochę więcej czasu, aby się zagoić. Oznacza to, że nie mogę wystąpić w turnieju w Pekinie, ale mam nadzieję, że wrócę do rywalizacji tak szybko, jak to możliwe" - przekazała wówczas tenisistka na platformie X.