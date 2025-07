Ciekawie zapowiadała się walka o drugie miejsce w finale - w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego na kort wybiegły Emma Raducanu i Anna Kalinska. Pierwsza z nich od sensacyjnego triumfu w US Open w 2021 roku nie wygrała żadnego turnieju, ale w trwającym sezonie odnotowała kilka przyzwoitych występów. Zagrała w ćwierćfinale "tysięcznika" w Miami, do tego samego etapu dotarła później podczas mniej prestiżowej imprezy WTA 500 w Londynie. W Waszyngtonie odprawiła z kolei wielkie gwiazdy: Naomi Osakę i Marię Sakkari.

Półfinał turnieju w Waszyngtonie początkowo był zacięty, a obie tenisistki utrzymywały serwisy. Na pierwsze break pointy trzeba było poczekać do szóstego gema, kiedy to pod ścianą znalazła się Kalinska. Rosjanka, zajmująca obecnie 48. miejsce w rankingu WTA, wyszła jednak z opresji i obroniła podanie. A w końcówce sama przełamała rywalkę i wygrała 6:4.

Raducanu (46. w rankingu WTA) drugą partię zaczęła od straty podania, jednak błyskawicznie odpowiedziała przełamaniem powrotnym i to bez oddania punktu. To był jednak ostatni taki "zryw" mistrzyni US Open, która później dwukrotnie straciła serwis i przegrała 3:6. Kalinska wygrała w dwóch setach (6:4, 6:3) i w finałowym starciu z Fernandez stanie przed szansą, by po raz pierwszy w karierze wygrać turniej singlowy pod egidą WTA.