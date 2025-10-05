Mistrzyni US Open już za burtą turnieju WTA Wuhan. Bolesne zakończenie, nie tak miało być

Główna rywalizacja na turnieju WTA 1000 w Wuhan rozpoczyna się dopiero jutro, ale tak naprawdę rozgrywki wystartowały już w sobotę. Wówczas rozegrano mecze pierwszej rundy eliminacji. Dzisiaj odbywają się spotkania w decydującej fazie kwalifikacji, po których poznamy pełną drabinkę chińskiego tysięcznika. Na aktualizację czeka m.in. Magda Linette, która na "dzień dobry" trafi właśnie na zawodniczkę z eliminacji.

W jednym z niedzielnych pojedynków zobaczyliśmy w akcji mistrzynię US Open 2019 - Biancę Andreescu. Reprezentantka Kanady otrzymała od organizatorów dziką kartę do kwalifikacji, gdyż jej aktualny ranking (181. pozycja) nie pozwala na bezpośredni start w tego typu rozgrywkach. 25-latka pokonała w pierwszej rundzie eliminacji Terezę Valentovą w dwóch setach. Dzisiaj zmierzyła się z Anastazją Zacharową (87. lokata w kobiecym zestawieniu). Potyczka z Rosjanką okazała się niezwykle bolesna dla triumfatorki nowojorskiego Szlema sprzed sześciu lat.

WTA Wuhan: Bianca Andreescu kontra Anastazja Zacharowa w decydującej rundzie eliminacji

Mecz rozpoczął się od serwisu Andreescu. Reprezentantka Kanady pilnowała swoich podań i w trakcie czwartego gema doczekała się pierwszej okazji na przełamanie. Od razu ją wykorzystała i objęła prowadzenie 3:1. Po chwili udało się je potwierdzić, chociaż nie bez problemów. Panie stoczyły zaciętą rywalizację, Zacharowa wypracowała sobie w sumie dwa break pointy. Mimo to Bianca uzyskała trzy "oczka" przewagi. Jak się później okazało - to był kluczowy moment premierowej odsłony. W następnych minutach mistrzyni US Open 2019 rządziła na korcie, ostatecznie wygrywając seta 6:1.

Andreescu szła za ciosem także na starcie drugiej części pojedynku. Szybko uzyskała prowadzenie 3:0, z podwójnym przełamaniem. W tamtym momencie wydawało się, że może dojść do przysłowiowej demolki. Ale czwarty gem zupełnie odmienił oblicze tego spotkania. Bianca posiadała aż pięć szans na zbudowanie czterech "oczek" przewagi, jednak nie wykorzystała żadnej z nich. Po czwartym break poincie Anastazja wzięła się za odrabianie strat. Po sześciu rozdaniach na tablicy wyników pojawił się remis w drugiej partii. Reprezentantka Kanady zdołała się jeszcze odbić, wygrywając kolejne dwa gemy.

Było 5:3 dla Andreescu, ale 25-latka nie zdołała dowieźć przewagi do samej mety. W dziesiątym gemie, gdy serwowała po awans do głównej drabinki, dała się przełamać do 15. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. W nim Rosjanka szybko objęła prowadzenie 3-0 i potem przez długi czas kontrolowała sytuację. Przy stanie 6-4 wypracowała sobie dwa setbole. Bianca doprowadziła jeszcze do wyrównania, jednak kluczowe dwie akcje powędrowały na konto Zacharowej. Wynik 7:6(6) dla Anastazji oznaczał, że zobaczymy decydującą odsłonę batalii.

Trzecią partię rozpoczynała Andreescu. Reprezentantka Kanady musiała bronić break pointa już w trzecim gemie. Wówczas zdołała jeszcze wyjść z opresji, ale w trakcie piątego rozdania, gdy Anastazja posiadała już dwie okazje z rzędu na przełamanie, sytuacja potoczyła się inaczej. Tym razem pierwsza szansa została zamieniona w breaka. Po zmianie stron zrobiło się 4:2 dla Rosjanki. Bianca próbowała jeszcze gonić wynik, ale to rywalka wywalczyła kolejne przełamanie. I to w dziewiątym gemie, który dał Zacharowej zwycięstwo 1:6, 7:6(6), 6:3. Z kolei Andreescu zanotowała następną bolesną porażkę. W teorii mistrzyni US Open 2019 mogłaby jeszcze liczyć na wejście do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana z eliminacji, ale ze względu na jej słaby ranking jest to praktycznie niemożliwe.

Bianca Andreescu Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

Anastazja Zacharowa William West AFP

Bianca Andreescu AFP