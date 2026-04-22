Mistrzyni świata odpada, nie zagra ze Świątek. Znamy potencjalną rywalkę dla Polki w Madrycie

W niedzielę, tuż po godz. 18:30, rozlosowano drabinkę turnieju WTA 1000 w Madrycie. Wczoraj wieczorem przeprowadzono aktualizację, dodając zawodniczki z eliminacji. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak finalnie ukształtowała się ścieżka Igi Świątek do czwartej rundy rozgrywek. W premierowej fazie Polka posiadała oczywiście wolny los. W drugiej czekało ją starcie z Darią Kasatkiną albo Darią Snigur. Po dzisiejszym spotkaniu wiemy już, że rywalką Raszynianki będzie Ukrainka, która jest podopieczną Dawida Celta.

W przypadku dalszego awansu mistrzyni Wimbledonu 2025, w 1/16 finału miałaby się zmierzyć z kimś z trójki: Ann Li, Alycia Parks albo Elisabetta Cocciaretto. Dwie ostatnie zawodniczki z tego grona utworzyły parę w pierwszej rundzie zmagań w stolicy Hiszpanii. Faworytką według notowań była Włoszka, plasująca się na 41. miejscu w rankingu WTA - o 43 lokaty wyżej od Amerykanki. Tenisistka z Italii to aktualna, dwukrotna mistrzyni świata w drużynowych rozgrywkach BJK Cup. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych zamierzała jednak potwierdzić w Madrycie dobrą dyspozycję ze Stuttgartu.

Alycia Parks kontra Elisabetta Cocciaretto w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Parks. Amerykanka już na "dzień dobry" próbowała postraszyć swoją przeciwniczkę. Po tym, jak utrzymała swoje podanie do zera, później prowadziła 30-15 na returnie. Ostatecznie do przełamania nie doszło. W następnych minutach Cocciaretto skutecznie odpowiadała Alycii, przez co gra toczyła się gem za gem. Przełomowy moment nastał podczas ósmego rozdania. Wówczas zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych wywarła presję na Elisabeccie.

Pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla 84. rakiety świata. Włoszka skutecznie wybroniła się przy dwóch okazjach, ale trzy ostatniej tenisistka z USA dopięła swego. Przy stanie 5:3 Parks podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Reprezentantka Italii miała jeszcze szansę na powrotne przełamanie, natomiast trzy końcowe akcje powędrowały na konto Parks. Dzięki temu Alycia triumfowała w pierwszej partii 6:3.

Sytuacja z ósmego gema premierowego seta powtórzyła się w trakcie trzeciego rozdania w drugiej odsłonie. Potem Amerykanka podwyższyła prowadzenie na 3:1. W następnych minutach Cocciaretto próbowała niwelować stratę, miała dwie piłki na remis. Ostatecznie tenisistka z USA utrzymała jednak dwa "oczka" przewagi. Ten moment okazał się kluczowy. Po chwili Parks zgarnęła następnego breaka i dzięki temu mogła zamykać pojedynek.

Waleczka Elisabetta walczyła do samego końca, broniła meczboli. Dopiero przy czwartym Alycia dopięła swego. Finalny rezultat spotkania brzmiał 6:3, 6:2 na korzyść reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Jeśli zatem Iga Świątek przebrnie przez pierwszą przeszkodę w hiszpańskich rozgrywkach, wówczas zmierzy się z triumfatorką amerykańskiego spotkania - Ann Li kontra Alycia Parks.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Elisabetta Cocciaretto DIMITAR DILKOFF AFP

Alycia Parks David Gray AFP

Iga Świątek JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Były tenisista mówi wprost. "Temat Igi jest tematem trudnym". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport