Mistrzyni Roland Garros 2024 w walce o tytuł WTA Finals. Finał w Rijadzie z polskim akcentem

Ciężko było mówić o przypadkowym składzie finałowej batalii o deblowy tytuł podczas WTA Finals w Rijadzie. W decydującym starciu o trofeum spotkały się dwa duety, które nie miały na swoim koncie jeszcze ani jednej porażki w turnieju. Najpierw do finału awansowały Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe. Wczoraj pokonały Nicole Melichar-Martinez i Ellen Perez 7:6(7), 6:1 . Dzięki temu otrzymaliśmy gwarancję chociaż małego polskiego akcentu w sobotniej rywalizacji. Gabriela Dabrowski nigdy nie kryła swoich więzi z naszym krajem .

Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe mistrzyniami WTA Finals. Jedyne niepokonane tenisistki w Rijadzie

Katerina i Taylor rozpoczęły mecz efektownie, od przełamania serwisu Gabrieli. W kolejnych minutach oddały jednak inicjatywę rywalkom i wynik uległ diametralnej zmianie. Po czterech gemach to Dabrowski i Routliffe prowadziły 3:1. Czeszka i Amerykanka szybko odrobiły straty i mieliśmy zaciętą rywalizację do końca partii. W dwunastym gemie pachniało już tie-breakiem. Siniakova i Townsend prowadziły 40-15, miały w sumie trzy piłki na 6:6. Przegrały jednak każdą z nich, a to sprawiło, że premierowa odsłona pojedynku zakończyła się zwycięstwem 7:5 dla Kanadyjki i Nowozelandki.