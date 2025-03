Mistrzyni olimpijska wyrzuca dwukrotną triumfatorkę AO. Jest blisko meczu ze Świątek

Qinwen Zheng wreszcie przełamała czarną serię w meczach z Wiktorią Azarenkę. Mistrzyni olimpijska potrzebowała dwóch setów, by uporać się z dwukrotną triumfatorką Australian Open. Chinka zwyciężyła 6:3, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy Indian Wells. To spotkanie było bardzo ważne dla Igi Świątek, ponieważ Zheng znajduje się w ćwiartce Polki i do ich bezpośredniego starcia może dojść bardzo szybko.