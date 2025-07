Mistrzyni olimpijska w szpitalu. Lekarze musieli operować, najnowsze wieści

Po konsultacji ze specjalistą od łokcia doradzono mi poddanie się artroskopii, aby w pełni rozwiązać ten problem. Po dokładnych dyskusjach z moim zespołem zdecydowaliśmy, że będzie to najlepsza droga, która pomoże mi wrócić na boisko w najlepszej możliwej formie

Artroskopia jest rodzajem operacji polegającej na wprowadzeniu do stawu cienkiej rurki z kamerą (artroskopu) w celu zbadania i leczenia problemów wewnątrz stawu. Jest to mało inwazyjna procedura chirurgiczna, dzięki której możliwe jest dokładne obejrzenie wnętrza stawu i przeprowadzenie odpowiednich zabiegów naprawczych.

Ostatni mecz Zheng Qinwen rozegrała w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Wówczas lepsza od niej okazała się Katerina Siniakova. W drugiej połowie sezonu Chinka miałaby do obrony dość sporo punktów z poprzedniego sezonu. W tym momencie musi jednak pogodzić się z nieuchronnym spadkiem w rankingu i skupić się w pełni na powrocie do zdrowia, aby jak najszybciej wrócić do tenisowej elity.