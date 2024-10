Mistrzyni olimpijska dopięła swego. Może dołączyć do Świątek, już jest blisko

Gdy zaczynała się seria turniejów na Dalekim Wschodzie, Zheng Qinwen traciła do siódmej w rankingu WTA Race Emmy Navarro pół tysiąca punktów. A gra toczy się o wielką stawkę - prawdopodobnie, jeśli nie będzie wycofań, tylko siedem najlepszych zawodniczek z rankingu uzyska prawo gry o miliony dolarów w finale sezonu w Rijadzie. To ósme miejsce niemal na pewno zajmie bowiem triumfatorka Wimbledonu Barbora Krejcikova , mimo, że w rankingu jest w drugiej dziesiątce.

Kluczowe turnieje w Chinach dla Qinwen Zheng. Mistrzyni olimpijska już dopięła swego

Chinka miała pretensje do swoich współpracowników, że nie informowali jej wcześniej, jak wygląda sytuacja. A ma przecież znakomity rok: dotarła do finału Australian Open, była w ćwierćfinale US Open, wywalczyła złoto w igrzyskach w Paryżu. To wtedy, bijąc w półfinale Igę Świątek, pokazała wielką klasę. I rozpoczęła coś, co w jej kraju stało się prawdziwą "Zhengmanią".