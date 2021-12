"Mam poważne objawy, pomimo tego, że jestem w pełni zaszczepiona" - napisała Bencic na Twitterze.

Szwajcarka ujawniła, że jest obecnie w izolacji.

"Podejmuję wszelkie środki ostrożności, aby przejść przez to jak najlepiej. Ale czuję się źle, mam poważne objawy takie jak gorączka, bóle mięśni i dreszcze. Gdy tylko dojdę do siebie planuję udać się do Australii, aby tam kontynuować przygotowania do turnieju Australian Open" - dodała.

W Abu Zabi Bencic przegrała z Tunezyjką Ons Jabeur 6-4, 3-6, 8-10.

Australian Open rozpocznie się 17 stycznia.

