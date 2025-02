Mistrzyni Australian Open odpadła. Kluczowe rozstrzygnięcie w kontekście półfinału ze Świątek

W pierwszym secie meczu Jabeur - Kenin doszło do tylko jednego przełamania. Tunezyjka pokonała Amerykankę przy jej serwisie już przy pierwszej okazji i wówczas wyszła na prowadzenie 2:0. Cały set zakończył się jej zwycięstwem 6:3. W tym czasie Ons Jabeur nie broniła ani jednego breakpointa, więc można powiedzieć, że seta wygrała bardzo pewnie.

W drugiej odsłonie ponownie to Tunezyjka przełamała jako pierwsza, ale zaraz potem Kenin odpowiedziała jej tym samym. Wówczas na korcie było 3:3 i wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. Ons Jabeur szybko jednak przesądziła losy meczu .

Jebeur odprawiła Kenin. W półfinale to ona lub Ostapenko może zmierzyć się ze Świątek

Wyżej notowana zawodniczka przełamała na swoją przewagę od razu i już nie oddała tego prowadzenia. Drugiego seta wygrała 6:4 przy pierwszej piłce meczowej. W takich okolicznościach awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi 1000 w Dosze , a Sofia Kenin , która w 2020 roku wygrała Australian Open i zagrała w finale Rolanda Garrosa , pożegnała się z Dohą.

Tam jej rywalką będzie Jelena Ostapenko, która z Igą Świątek do tej pory grała cztery razy i zawsze wychodziła z tych pojedynków zwycięsko. Zwycięstwo Tunezyjki jest więc dla Polki ostatnią nadzieją na to, aby w półfinale uniknąć kolejnego starcia z Ostapenko. Najpierw Świątek musi pokonać jednak Jelenę Rybakinę, co również nie będzie zadaniem łatwym.