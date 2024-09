Mistrzyni Australian Open nie zagra z Magdaleną Fręch. Przegrała z Rosjanką

Minęło 11 dni od zwycięstwa Magdaleny Fręch podczas turnieju WTA 500 w Guadalajarze . Dla naszej reprezentantki był to pierwszy tytuł wywalczony w głównym cyklu kobiecych rozgrywek, na dodatek od razu w imprezie wyższej rangi. Łodzianka miała okazję na podelektowanie się sukcesem, gdyż zrezygnowała ze zmagań w Seulu. I trudno się temu dziwić, bowiem miałaby zaledwie jeden dzień na transport w zupełnie inny rejon świata oraz zmianę strefy czasowej. Wykorzystała zatem ten czas na odpowiednią regenerację i spokojne przygotowanie się do WTA 1000 w Pekinie.

Impreza w stolicy Chin już jest w pewnym sensie wyjątkowa dla 26-latki. Z racji awansu na rekordową, 31. lokatę w rankingu WTA, łodzianka wywalczyła sobie rozstawienie w turnieju. Dzięki temu otrzymała wolny los w pierwszej rundzie, dostała dodatkowe dwa dni na zapoznanie się z obiektem. Dzisiaj przystąpi do rywalizacji z Alycią Parks o awans do 1/16 finału. Zanim to jednak nastąpi, Polka poznała już potencjalną przeciwniczkę w kolejnej fazie zmagań. Jest nią Diana Sznajder - rewelacja tego sezonu.