Równolegle do singlowych zmagań podczas WTA 1000 w Rzymie toczą się także deblowe rozgrywki. Wzięła w nich udział liderka rankingu w kobiecej grze podwójnej - Katerina Siniakova. Czeszka tym razem nie grała w duecie z Taylor Townsend, z którą sięgnęła po trofeum podczas tegorocznego Australian Open . Wystąpiła w parze z Shuai Zhang. Z racji tego, że Chinka plasuje się niżej w deblowym zestawieniu, panie otrzymały w stolicy Włoch rozstawienie z "2".

Siniakova i Zhang były wyraźnymi faworytkami do awansu do 1/8 finału w grze podwójnej. Po drugiej stronie siatki zameldował się duet Nicole Melichar-Martinez/Ludmiła Samsonowa. Druga z tenisistek odpadła wczoraj z singlowych zmagań. Rosjanka niespodziewanie uległa Hailey Baptiste - 3:6, 6:2, 4:6. W związku z tym mogła się w pełni skupić już na rywalizacji deblowej. I to właśnie w tej kategorii rozgrywek odniosła zaskakujący triumf.