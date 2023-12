Mirra Andriejewa zbojkotowana. Musiała zagrać finał z mężczyzną

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas tenisowego turnieju pokazowego we francuskiej miejscowości Bourg-de-Peage. W kobiecym finale miały wystąpić Marta Kostiuk z Mirrą Andriejewą. Do tego spotkania nie doszło – Ukrainka nie chciała zmierzyć się z Rosjanką. Zajmująca 57. miejsce w rankingu WTA zaledwie 16-letnia Andriejewa rozegrała więc mecz z notowanym na 1145. pozycji w ATP francuskim zawodnikiem Yanisem Ghazouanim Durandem. Wynik tego pojedynku był bardzo ciekawy.