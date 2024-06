Mirra Andriejewa pokonała Sabalenkę, później taki komunikat. Najlepsza

Mirra Andriejewa pokonała drugą w rankingu

Mirra Andriejewa, pokonując Sabalenkę, pokazała, że w swoim wieku jest najlepszą z tenisistek w całym XXI stuleciu. Spektakularnych sukcesów nie odnosiły ani 17-letnia Iga Świątek, ani Coco Gauff. Choć wciąż są młode i biją kolejne rekordy, to przed Andriejewą wiele czasu na to, by je wszystkie pobić.