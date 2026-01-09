Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mirra Andriejewa pogrążona, niespodzianka w Brisbane. Rosjanka za burtą

Katarzyna Koprowicz

Katarzyna Koprowicz

Mirra Andriejewa musiała sporo się natrudzić, by awansować do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Brisbane, ale ostatecznie zameldowała się na tym etapie rozgrywek. Tam przyszło jej się zmierzyć z Martą Kostiuk, a rosyjsko-ukraińskie starcie w Australii zapowiadało się bardzo ciekawie. Podobnie jak w meczu z Czeszką, Rosjanka rozpoczęła od przegrania seta i w kapitalnym stylu rozpoczęła drugiego. Dalej już nic układało się po myśli nastoletniej gwiazdy, która uległa 26. tenisistce światowego rankingu.

Tenisistka w sportowym stroju i białej czapce z daszkiem wyraża silne emocje podczas meczu, jej usta są szeroko otwarte, a twarz wyraża intensywność przeżycia.
Mirra Andriejewa zanotowała sensacyjną porażkę w WuhanCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Aryna Sabalenka, która w ćwierćfinale pokonała Madison Keys, o finał turnieju WTA 500 w Brisbane zmierzy się z Karoliną Muchovą, która dość nieoczekiwanie wyeliminowała Jelenę Rybakinę. W gronie czterech najlepszych zawodniczek imprezy zameldowała się też Jessica Pegula (2:0 z Ludmiłą Samsonową), która mogła spokojnie oczekiwać na wyłonienie rywalki. Tę poznaliśmy po meczu Mirry Andriejewej z Martą Kostiuk.

Rosjanka w trzeciej rundzie stoczyła zacięty bój z Lindą Noskovą, w trakcie meczu kilkukrotnie puszczały jej nerwy, ze złością reagowała na wydarzenia na korcie. Ukrainka z kolei ograła turniejową "2", czyli Amandę Anisimovą, dzięki czemu jej akcje przed starciem z kolejną wyżej notowaną rywalką jeszcze wzrosły.

    WTA Brisbane. Tie-break w pierwszym secie meczu Andriejewa - Kostiuk

    Kostiuk mecz zaczęła od pewnej wygranej w dwóch pierwszych akcjach, później jednak posłała forhend w siatkę, a po chwili Andriejewa zwieńczyła wymianę zagraniem "nie do obrony". Rosjanka czujnie returnowała, miała nawet break pointa, ale 26. w światowym rankingu Ukrainka wyszła z opresji. Dobre zagrania przeplatała jednak błędami - tak było przy stanie 1:1, gdy najpierw posłała kapitalny skrót, a po chwili popełniła podwójny błąd serwisowy. Ostatecznie po tym, jak rywalka odegrała w aut, obroniła podanie.

    Dalej gra toczyła się gem za gem, do pierwszego przełamania doszło za sprawą Kostiuk, która wyszła na prowadzenie 5:3 i serwowała po zwycięstwo w secie. Wówczas Andriejewa wskoczyła na wyższe obroty, odpowiedziała przełamaniem powrotnym i pozostała w grze o triumf w partii. Poszła za ciosem w kolejnym gemie i chociaż miała małe problemy z pierwszym serwisem, doprowadziła do stanu 5:5.

    Triumfatorka ubiegłorocznych turniejów w Brisbane i Dubaju presję na rywalkę wywierała również przy jej serwisie, mało brakowało, a forhendem wzdłuż linii wywalczyłaby break pointa, ale nieznacznie się pomyliła. Po chwili zmusiła Kostiuk do błędu, ale ostatecznie i tak jej nie przełamała, jedenasty gem zakończył się uderzeniem Rosjanki w siatkę. Ta kilka minut później doprowadziła do tie-breaka, w którym górą była jednak Ukrainka, pieczętując zwycięstwo w premierowym secie.

      WTA Brisbane. Mirra Andriejewa za burtą turnieju

      Andriejewa przegrała też pierwszego seta w meczu z Noskovą, drugą partię rozpoczęła wówczas od przełamania Czeszki. Tak samo było w starciu z Kostiuk, wygrała dwa pierwsze gemy, prowadziła już 2:0. Dała się jednak szybko przełamać, przez co Ukrainka wciąż miała 18-letnią rywalkę w zasięgu. Bezbłędnie rozegrała własnego gema serwisowego, na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:2.

      Utrata prowadzenia była początkiem problemów Andriejewej, która w piątym gemie wybroniła break pointa, ale już przy kolejnym serwisie skapitulowała. Kostiuk przy stanie 4:3 i swoim podaniu miała wielką szansę na to, by zbliżyć się do zwycięstwa.

      Sama jednak komplikowała sobie zadanie, gdy przy stanie 30-30 odegrała w siatkę, z bezradności przykucnęła na korcie. Po chwili jednak odzyskała rezon, dobiegła do siatki i atomowym uderzeniem nie dała szans Andriejewej, następnie popracowała forhendem, a precyzyjnym bekhendem zakończyła wygranego przez siebie gema. Kostiuk była wyraźnie nakręcona, przy podaniu Andriejewej wprawdzie przegrała dwie pierwsze akcje, ale i szybko odzyskała kontrolę i przypieczętowała zwycięstwo w partii oraz całym meczu (7:6(7), 6:3)

      Brisbane (K)
      Ćwierćfinały
      09.01.2026
      09:35
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Mirra Andriejewa najpierw przegrała ćwierćfinał WTA 1000 w Rzymie. A trzy godziny później cieszyła się jednak z awansu
      Mirra AndriejewaPiero CRUCIATTIAFP
      Kobieta w sportowym stroju z łzami w oczach zakrywa usta jedną ręką, a drugą unosi w geście pożegnania lub podziękowania, na twarzy widoczne silne emocje.
      Marta KostiukMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Marta Kostiuk
      Marta KostiukNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

