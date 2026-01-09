Aryna Sabalenka, która w ćwierćfinale pokonała Madison Keys, o finał turnieju WTA 500 w Brisbane zmierzy się z Karoliną Muchovą, która dość nieoczekiwanie wyeliminowała Jelenę Rybakinę. W gronie czterech najlepszych zawodniczek imprezy zameldowała się też Jessica Pegula (2:0 z Ludmiłą Samsonową), która mogła spokojnie oczekiwać na wyłonienie rywalki. Tę poznaliśmy po meczu Mirry Andriejewej z Martą Kostiuk.

Rosjanka w trzeciej rundzie stoczyła zacięty bój z Lindą Noskovą, w trakcie meczu kilkukrotnie puszczały jej nerwy, ze złością reagowała na wydarzenia na korcie. Ukrainka z kolei ograła turniejową "2", czyli Amandę Anisimovą, dzięki czemu jej akcje przed starciem z kolejną wyżej notowaną rywalką jeszcze wzrosły.

WTA Brisbane. Tie-break w pierwszym secie meczu Andriejewa - Kostiuk

Kostiuk mecz zaczęła od pewnej wygranej w dwóch pierwszych akcjach, później jednak posłała forhend w siatkę, a po chwili Andriejewa zwieńczyła wymianę zagraniem "nie do obrony". Rosjanka czujnie returnowała, miała nawet break pointa, ale 26. w światowym rankingu Ukrainka wyszła z opresji. Dobre zagrania przeplatała jednak błędami - tak było przy stanie 1:1, gdy najpierw posłała kapitalny skrót, a po chwili popełniła podwójny błąd serwisowy. Ostatecznie po tym, jak rywalka odegrała w aut, obroniła podanie.

Dalej gra toczyła się gem za gem, do pierwszego przełamania doszło za sprawą Kostiuk, która wyszła na prowadzenie 5:3 i serwowała po zwycięstwo w secie. Wówczas Andriejewa wskoczyła na wyższe obroty, odpowiedziała przełamaniem powrotnym i pozostała w grze o triumf w partii. Poszła za ciosem w kolejnym gemie i chociaż miała małe problemy z pierwszym serwisem, doprowadziła do stanu 5:5.

Triumfatorka ubiegłorocznych turniejów w Brisbane i Dubaju presję na rywalkę wywierała również przy jej serwisie, mało brakowało, a forhendem wzdłuż linii wywalczyłaby break pointa, ale nieznacznie się pomyliła. Po chwili zmusiła Kostiuk do błędu, ale ostatecznie i tak jej nie przełamała, jedenasty gem zakończył się uderzeniem Rosjanki w siatkę. Ta kilka minut później doprowadziła do tie-breaka, w którym górą była jednak Ukrainka, pieczętując zwycięstwo w premierowym secie.

WTA Brisbane. Mirra Andriejewa za burtą turnieju

Andriejewa przegrała też pierwszego seta w meczu z Noskovą, drugą partię rozpoczęła wówczas od przełamania Czeszki. Tak samo było w starciu z Kostiuk, wygrała dwa pierwsze gemy, prowadziła już 2:0. Dała się jednak szybko przełamać, przez co Ukrainka wciąż miała 18-letnią rywalkę w zasięgu. Bezbłędnie rozegrała własnego gema serwisowego, na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:2.

Utrata prowadzenia była początkiem problemów Andriejewej, która w piątym gemie wybroniła break pointa, ale już przy kolejnym serwisie skapitulowała. Kostiuk przy stanie 4:3 i swoim podaniu miała wielką szansę na to, by zbliżyć się do zwycięstwa.

Sama jednak komplikowała sobie zadanie, gdy przy stanie 30-30 odegrała w siatkę, z bezradności przykucnęła na korcie. Po chwili jednak odzyskała rezon, dobiegła do siatki i atomowym uderzeniem nie dała szans Andriejewej, następnie popracowała forhendem, a precyzyjnym bekhendem zakończyła wygranego przez siebie gema. Kostiuk była wyraźnie nakręcona, przy podaniu Andriejewej wprawdzie przegrała dwie pierwsze akcje, ale i szybko odzyskała kontrolę i przypieczętowała zwycięstwo w partii oraz całym meczu (7:6(7), 6:3)

Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkę Polsat Sport

Mirra Andriejewa Piero CRUCIATTI AFP

Marta Kostiuk Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Marta Kostiuk Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP