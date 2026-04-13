Mirra Andriejewa naprawdę zrobiła to po finale. Nie mogła się powstrzymać
Mirra Andriejewa na początku sezonu wygrała singlowy turniej w Adelajdzie, a w Linzu stanęła w niedzielę przed szansą na to, by odnotować kolejny triumf w 2026 roku. Rosjanka dopięła swego, w finale pokonała Anastazję Potapową, do czego odniosła się później w przemówieniu na korcie. I zrobiła to, co przed rokiem w Dubaju i Indian Wells. Nastolatka nie mogła się powstrzymać i zdecydowała się na gest, który staje się jej znakiem rozpoznawczym.
Mirra Andriejewa z bardzo dobrej strony pokazała się na początku sezonu, bo najpierw razem z Dianą Sznajder wygrała deblowy turniej w Brisbane, a kilkanaście dni później triumfowała w singlu w Adelajdzie. Później Rosjance już tak dobrze nie szło, indywidualne tylko w Dubaju była w stanie dotrzeć do ćwierćfinału, a więcej niż o jej słabszej formie mówiło się o nerwowych reakcjach. 18-latka bowiem często wyładowywała swoją frustrację na korcie i wyglądała na wyraźnie pogubioną.
Urodzona w Krasnojarsku zawodniczka po kolejny tytuł, ponownie u boku Sznajder, sięgnęła pod koniec marca w Miami. Na singlowy triumf musiała z kolei czekać aż do 12 kwietnia, wówczas w finale turnieju WTA 500 w Linzu rozgrywanego na tzw. mączce pokonała Anastazję Potapową. Rosjanka sięgnęła po zwycięstwo, chociaż pierwszego seta przegrała w stosunku 1:6.
Mirra Andriejewa wygłosiła przemowę po ograniu Anastazji Potapowej
Rywalka Andriejewej jest jej rodaczką, która od niedawna reprezentuje Austrię. Dla Potapowej turnieju w Linzu był więc szczególny, do czego ta nawiązała w przemówieniu po zakończeniu finału.
"Gra tutaj po raz pierwszy jako Austriaczka, to dla mnie znaczy wiele. Takiego wsparcia, jakie otrzymałam w tym tygodniu od publiczności, jeszcze nigdy w życiu nie zaznałam. Jestem naprawdę wdzięczna" - powiedziała cytowana przez tenis.com.
I chociaż Potapowa przegrała, to może być z siebie dumna, bo wysoko zawiesiła poprzeczkę Andriejewej. Świeżo upieczona triumfatorka zauważyła zresztą, że rywalka "zmusiła ja do maksymalnego wysiłku".
Bardzo się zastanawiałam, jak znaleźć sposób na grę przeciwko niej
Po czym 18-latka w swoim stylu, bo przed rokiem zdecydowała się na podobny gest po triumfach w Dubaju i Indian Wells, podziękowała... sobie.
"Chcę dziś jeszcze raz podziękować sobie za walkę do końca. Za szukanie rozwiązań. Za to, że nigdy się nie poddałam i wierzyłam do końca, że może uda mi się jakoś to odwrócić. Myślę, że to się dzisiaj opłaciło. Ostatnie podziękowania należą się mnie samej" - podkreśliła.