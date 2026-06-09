Minister wezwał Chwalińską. Oto co od rządu otrzymała finalistka Roland Garros

To, czego Maja Chwalińska dokonała w Paryżu, zapisało się w historii polskiego sportu. Nasza tenisistka jako pierwsza kwalifikantka dotarła do wielkiego finału Roland Garros. W nim przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6, ale mino to rozkochała w sobie kibiców tenisa na całym świecie.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku na pewno nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - mówiła 24-latka w poniedziałek, już po powrocie do Polski.

Minister sportu nagrodził Maję Chwalińską

Dzień później urodzona w Miechowie zawodniczka zawitała w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tam przywitał ją minister Jakub Rutnicki. Jak czytamy we wpisie w mediach społecznościowych, Chwalińska otrzymała od rządu roczne stypendium sportowe w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.

"Determinacja, konsekwencja i ciężka praca potrafią zaprowadzić na szczyt, co pokazuje nam historia Mai Chwalińskiej. Jej sukces jest inspiracją dla młodych sportowców w całej Polsce" - napisano.

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'Wicemistrzyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026 gościła dziś w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To był moment, by pogratulować świetnego wyniku osiągniętego na paryskich kortach i porozmawiać o dalszych planach i wyzwaniach sportowych" - uzupełniono.

Dodatkiem do nagrody pieniężnej były... krzyżówki. "Reprezentantka Polski otrzymała również m.in. krzyżówki. Maju, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i trzymamy kciuki za kolejne występy!" - czytamy w podsumowaniu.

Obecnie rozstrzyga się kwestia przyznania Chwalińskiej "dzikiej karty" na Wimbledon. Zgodnie z przepisami 24-latka musiałaby uczestniczyć w kwalifikacjach do Wielkiego Szlema w Londynie, jednak miejmy nadzieję, że organizatorzy postawią ją w uprzywilejowanej sytuacji.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP