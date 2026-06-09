Minister wezwał Chwalińską. Oto co od rządu otrzymała finalistka Roland Garros

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po kapitalnym, historycznym występie na Roland Garros Maja Chwalińska wróciła do Polski. W poniedziałek nasza reprezentantka zawitała na specjalnej konferencji prasowej. Teraz odwiedziła Ministerstwo Sportu i Turystyki, od którego otrzymała specjalną nagrodę.

Maja Chwalińska w zielonej sportowej kurtce z naszywkami sponsorskimi, siedzi w jasnym pomieszczeniu.
Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP

To, czego Maja Chwalińska dokonała w Paryżu, zapisało się w historii polskiego sportu. Nasza tenisistka jako pierwsza kwalifikantka dotarła do wielkiego finału Roland Garros. W nim przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6, ale mino to rozkochała w sobie kibiców tenisa na całym świecie.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku na pewno nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - mówiła 24-latka w poniedziałek, już po powrocie do Polski.

Minister sportu nagrodził Maję Chwalińską

Dzień później urodzona w Miechowie zawodniczka zawitała w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tam przywitał ją minister Jakub Rutnicki. Jak czytamy we wpisie w mediach społecznościowych, Chwalińska otrzymała od rządu roczne stypendium sportowe w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.

"Determinacja, konsekwencja i ciężka praca potrafią zaprowadzić na szczyt, co pokazuje nam historia Mai Chwalińskiej. Jej sukces jest inspiracją dla młodych sportowców w całej Polsce" - napisano.

'Wicemistrzyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026 gościła dziś w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To był moment, by pogratulować świetnego wyniku osiągniętego na paryskich kortach i porozmawiać o dalszych planach i wyzwaniach sportowych" - uzupełniono.

Dodatkiem do nagrody pieniężnej były... krzyżówki. "Reprezentantka Polski otrzymała również m.in. krzyżówki. Maju, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i trzymamy kciuki za kolejne występy!" - czytamy w podsumowaniu.

Obecnie rozstrzyga się kwestia przyznania Chwalińskiej "dzikiej karty" na Wimbledon. Zgodnie z przepisami 24-latka musiałaby uczestniczyć w kwalifikacjach do Wielkiego Szlema w Londynie, jednak miejmy nadzieję, że organizatorzy postawią ją w uprzywilejowanej sytuacji.

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Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Kobieta w sportowej bluzie z ręką opartą na czole mówi do mikrofonu, za nią rozmyte logo sponsora i federacji.
Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP
Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Tenisistka w jasnym stroju odbija piłkę rakietą oburącz podczas meczu, z pełnym skupieniem na twarzy.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONEast News


Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEOSARAH LAI / AFPTV / AFPAFP

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