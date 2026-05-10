Minęło 50 sekund finału z Polką, medyk wezwany na kort. Koniec po 6 akcjach

W Europie rywalizacja odbywa się obecnie na mączce - przynajmniej na tym najwyzszym poziomie. Gwiazdy testują formę przed French Open, w Rzymie w niedzielę swój mecz o 1/8 finału zagra Iga Świątek - starcie z Elisabettą Cocciaretto zacznie się nie przed godz. 19. Z turniejem pożegnały się już Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini, wcześniej odpadły zaś Magdalena Fręch i Magda Linette.

Inne reprezentantki Polski grały zaś w innych miejscach świata - Gina Feistel wybrała zieloną mączkę na Florydzie, dwie Zuzanny - Kolonus i Pawlikowska - przebywały w Indiach. Tamtejsze turnieje odbywają się na twardych kortach, Kolonus wcześniej dotarła do finału turnieju ITF W15 w Nowym Delhi. Pawlikowska z kolei miała kilka tygodni przerwy, w połowie kwietnia zakończyła zmagania w Bużumburze w Burundi.

Zawody w Tumkurze były dla niej o tyle ważne, że dzięki awansowi do finału praktycznie zapewniła sobie powrót do grona 400 najlepszych zawodniczek świata, z rekordową pozycją. Na dziś w klasyfikacji "na żywo" jest 367., rekordem była dotąd 395. pozycja.

Turniej ITF w Tumkurze. Zuzanna Pawlikowska zagrała w finale. Przerwa medyczna po dwóch akcjach

W Indiach z "1" została rozstawiona Litwinka Justina Mikulskyte - zawodniczka zajmująca miejsce w połowie trzeciej setki rankingu WTA, choć wcześniej była o kilkadziesiąt pozycji wyżej. Dla niej to szczególnie istotne - 30-latka walczy o kwalifikacje Wimbledonu, za sam występ w Londynie może dostać ok. 20 tys. euro brutto, a jeśli wygra choć jeden mecz - już ponad 30. To zaś podstawa funkcjonowania - od stycznia do końca kwietnia zarobiła niewiele więcej.

Tymczasem Litwinka już w środku tygodnia była bliska odpadnięcia - przegrała pierwszego seta z Zuzanną Kolonus 0:6. Młoda Polka nie utrzymała jednak takiego poziomu, dwa kolejne przegrała.

Zuzanna Pawlikowska i Justina Mikulskyte z trenerami - już po finale Facebook Zuzanny Pawlikowskiej materiał zewnętrzny

W finale Mikulskyte zmierzyła się z drugą z naszych zawodniczek - Zuzanną Pawlikowską, mającą w drabince numer "2". Inaczej mówiąc - taki skład meczu o tytuł nie był niespodzianką. Dla 21-letniej Polki był to pierwszy mecz na tym etapie od czerwca zeszłego roku, gdy przegrała finał w Santo Domingo na Dominikanie.

Dwa wcześniejsze spotkania Pawlikowskiej kończyły się kreczami rywalek - najpierw rozstawionej tu z "5" Rosjanki Eliny Neplij (1:6, 7:5, 3:0 z perspektywy Polki), a w półfinale - Zeel Desai z Indii, "4" w drabince. Choć to Azjatka prowadziła 7:6 (9), 2:1.

Niemniej Zuzanna oddała walkowerem finał debla, ten miał się zacząć już kilkadziesiąt sekund później.

Dziś niestety sytuacja się powtórzyła, mecz nie został dokończony. Minęło zaledwie 50 sekund od rozpoczęcia gry, czyli od komendy sędzi "Justina Mikulskyte to play", a po dwóch returnach w siatkę Pawlikowska ruszyła do stolika. I poprosiła o pomoc medyczną. Nie było czekania na przerwę między gemami, fizjoterapeutka i lekarz zjawili się od razu. Zuzanna wróciła jeszcze do gry, ale tylko na cztery akcje, dwie z nich wygrała. A później znów zjawił się lekarz - decyzja o końcu spotkania nastąpiła szybko. Pawlikowska siedziała na krzesełku, przeżywała to, co się stało. Od razu podeszła jednak rywalka, przytuliła naszą zawodniczkę.

Zuzanna Pawlikowska poddała mecz z Justiną Mikulskyte screen za ITF TV materiał zewnętrzny

Zawodniczka Górnika Bytom szybko wyjaśniła sytuację.

Próbowałam podjąć rywalizację, ale tym razem zdrowie nie pozwoliło mi na nic więcej. Tak naprawdę cudem dokończyłam wczorajszy półfinał, a wieczór i dzisiejszy poranek nie przyniósł przełomu w zakresie mojej zdolności do gry.

- Turniej w Tumkur kończę jako podwójna finalistka gry pojedynczej oraz gry podwójnej - napisała Pawlikowska.

Jeszcze dziś w nocy wróci do Polski - zapadła już decyzja o rezygnacji z turnieju ITF w Egipcie. - Co do kolejnych startów - na pewno będę musiała zmienić swoje plany. O tym, co dalej - będę informować na bieżąco - napisała.

Zuzanna Pawlikowska Wojciech Kubik East News

Hamad Medjedovic - Joao Fonseca. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport