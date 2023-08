Miliony przeznaczone dla tenisistów. Wprowadzono wielkie rekompensaty. "Da to spokój"

Association of Tennis Professionals (ATP) wprowadza system ubezpieczeń dla najlepszych 250 zawodników rankingu. Ma on być ochroną finansową tak potrzebną zwłaszcza słabszym graczom, którzy nie mają wielkiego komfortu finansowego podczas leczenia długiej kontuzji. Tenisista, w zależności od miejsca w światowej stawce, może otrzymać od 50 do 200 tysięcy dolarów rocznie.