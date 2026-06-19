Milionowy kontrakt już czeka na Chwalińską. Menedżer prosi o jedno

Według oficjalnych danych WTA Iga Świątek w sezonie 2025 zarobiła więcej na reklamie niż z gry na korcie. W tym drugim przypadku jej przychody sięgnęły 10,1 miliona dolarów. Z reklam Polka zgarnęła 13 milionów dolarów. Teraz to świata reklamy mocno wchodzi Maja Chwalińska.

Kontrakty Chwalińskiej mogą opiewać nawet na 2 miliony

Zaraz po sukcesie w Roland Garros eksperci od rynku reklamy mówili, że Maja będzie mogła przebierać w ofertach, które mogą opiewać nawet na 2 miliony złotych. Jeszcze w Paryżu do gry weszła firma Oshee. Producent napojów izotonicznych najpierw opłacił Chwalińskiej hotel po tym, jak zawodniczka po 4. rundzie powiedziała przed kamerami, że nie wie, czy starczy jej na opłacenie dalszego pobytu. Nie trzeba było długo czekać na kolejny krok firmy, która poszła za ciosem i wykupiła miejsce w teamie.

Najlepsze jednak wciąż przed Chwalińską. O ile zaraz po przylocie z Paryża nie było jakichś wielkich konkretów, o tyle teraz Piotr Szczypka, menedżer BKT Advantage Bielsko-Biała, klubu Chwalińskiej mówi nam wprost: - To już się dzieje. Od tygodnia nie rozmawiamy o niczym innym.

To zaprząta całą uwagę menedżera Chwalińskiej

- Proszę jednak o wyrozumiałość, bo nic więcej nie mogę powiedzieć. Takie umowy wymagają ciszy i spokoju. Za mną już wiele rozmów, maili, przeglądania draftów umów. Jeśli od jakiegoś czasu jestem trudno osiągalny, to właśnie dlatego. Rozmowy z firmami i potencjalnymi sponsorami, to coś, co zaprząta w tej chwili całą moją uwagę - przyznaje Szczypka.

A już za chwilę możemy zobaczyć Chwalińską w kolejnej reklamie. - Mogę powiedzieć, że to jest możliwe, ale tu również nie zdradzę żadnych szczegółów - zdradza menedżer, a my dodajmy, że Maja ma już doświadczenie w reklamie, bo przecież zagrała z Igą Świątek w spocie pasty do zębów, gdzie siada z Igą przy stole i częstuje ją tiramisu. Spece od reklamy nie wykluczają, że mogą być kolejne takie akcje, bo rynek jest pojemny i może pomieścić obie tenisistki. Ich wspólne występy w reklamie też mają potencjał.

Dobry występ w Wimbledonie mógłby pomóc

Szczypka mówi nam, że pierwsze efekty jego rozmów możemy poznać już po Wimbledonie. Dobry występ Chwalińskiej w tym turnieju mógłby bardzo pomóc. W tym momencie sponsorzy mogą się asekurować, nie wiedząc, czy Maja pójdzie za ciosem. Jeśli jednak tenisistka zagra kolejną dobrą imprezę, to już nikt nie będzie się hamował. Branże kosmetyczna, luksusowe marki samochodów, ale też spółki skarbu państwa mogą rzucić wielką kasę na stół.

W trakcie Roland Garros na stroju Chwalińskiej było Oshee oraz XTB. Szymon Szymański, Chief Growth Officer w XTB tłumaczył dla money.pl, że marka miała kontrakt wyłącznie na turniej i nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony. Całkiem możliwe, że tak się nie stanie, bo jak wynika ze słów Szymańskiego XTB lubi stawiać na zawodników spoza topu licząc na to, że sprawią niespodziankę. Dzięki temu firma osiąga lepszy efekt marketingowy.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Maja Chwalińska to finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter





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