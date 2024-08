Nazywany już wielokrotnie bohaterem narodowym 10-krotny triumfator Australian Open, 3-krotny zwycięzca Rolanda Garrosa, tenisista, który 7 razy zwyciężał w Wimbledonie i ma na swoim koncie 4 wygrane w US Open, zrealizował swoje marzenie o zdobyciu Karierowego Złotego Wielkiego Szlema i do długiej listy sukcesów dopisał ten jeden, którego mu brakowało - triumf na igrzyskach olimpijskich. I to w wieku 37 lat i 74 dni, zostając tym samym najstarszym zawodnikiem, który zdobył złoty medal w grze pojedynczej mężczyzn i kobiet na tej imprezie od czasu przywrócenia dyscypliny sportu do rangi dyscypliny olimpijskiej w 1988 roku.