Miał być hit z Coco Gauff, ale Amerykanka się wycofała. To Ukrainka gra dalej

Amanda Anisimova to bez wątpienia bardzo utalentowana tenisistka, która pokazała się z bardzo dobrej strony w ostatnich tygodniach. Podczas turnieju WTA 1000 w Toronto dotarła do finału, pokonując po drodze m.in. Arynę Sabalenkę . Amerykanka często zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi, które nie pozwalają jej na stałe zagościć w czołówce światowego rankingu. Podczas imprezy w Wuhan byliśmy świadkami kolejnych kłopotów 23-latki.

Finalistka kanadyjskiego tysięcznika rozpoczęła ostatni turniej rangi WTA 1000 w tym sezonie od zwycięstwa 6:2, 6:4 w starciu z Cristiną Bucsą. W kolejnej fazie miało dojść do bardzo ciekawie zapowiadającego się pojedynku z Martą Kostiuk. Ukrainka męczyła się w premierowej fazie zmagań, ale ostatecznie pokonała w kończącym się około północy czasu lokalnego meczu Elinę Awanesian 4:6, 7:5, 7:6(2). Do batalii pomiędzy Anisimovą i Kostiuk jednak nie doszło - Amanda wycofała się dzisiaj z rywalizacji z powodu urazu lewego biodra .

Marta Kostiuk znów zmierzy się z Coco Gauff. Trzeci bezpośredni mecz w tym sezonie

Amerykanie nie doczekali się zatem starcia dwóch rodaczek w 1/8 finału WTA 1000 w Wuhan, do którego mogło potencjalnie dojść w czwartek. To Marta Kostiuk zmierzy się w batalii o najlepszą "8" z Coco Gauff. Triumfatorka turnieju w Pekinie rozpoczęła ostatni tysięcznik w tym sezonie od pewnego zwycięstwa 6:1, 6:2 w meczu z Wiktorią Tomową. Dla mistrzyni US Open 2023 była to siódma wygrana z rzędu.