Turniej w Dosze rozpoczyna zmagania w serii zawodów o randze 10 - takich zawodów w sezonie jest tylko 10. Trzy tygodniowe, właśnie w Dosze, Dubaju i Wuhanie. Ich ominięcie nie powoduje większych komplikacji w rankingu, de facto mają inne znaczenie niż te w innych miastach, choćby w Indian Wells, Miami czy Madrycie. Tyle że tak tam, jak i tu, można zdobyć 1000 punktów za zwycięstwo.

Tyle że w Katarze z gry zrezygnowało aż 15 zawodniczek - przed i po losowaniu głównej drabinki. Z uwagi na brak Aryny Sabalenki, z jedynką została rozstawiona Iga Świątek. I to Polka jest główną faworytką w Katarze, choć nie można lekceważyć Jeleny Rybakiny czy kilku innych zawodniczek. Już po pierwszych meczach widać jednak wyraźnie, że nawierzchnia w Dosze jest znacznie wolniejsza niż w Melbourne. A to powinno sprzyjać Polce, która przecież tutaj wygrała już trzykrotnie.

Iga we wtorek zacznie zmagania - zmierzy się z Janice Tjen. I będzie zdecydowaną faworytką. Wcześniej na obiekcie Grandstand 1 pojawiły się jednak zawodniczki, z których ta lepsza mogła wpaść na nią - lub Tjen - już w środę.

I tu doszło do sporej niespodzianki.

WTA w Dosze. Elise Mertens kontra Daria Kasatkina. Ważne spotkanie dla Igi Świątek

Grały bowiem Elise Mertens i Daria Kasatkina. Gdyby do takiego spotkania doszło rok temu, mówilibyśmy o bardzo wyrównanych szansach. Obie były wtedy w okolicy 20. miejsca w rankingu WTA, ale nowa obywatelka Australii, a mowa tu o Darii, znacznie obniżyła swoje loty.

Metens zaś przeciwnie - wciąż bryluje w deblu, jest aktualną liderką rankingu w grze podwójnej, ale do tego dokłada jeszcze bardzo solidne występy w singlu. W United Cup wygrała trzy spotkania, była lepsza m.in. od Victorii Mboko i Barbory Krejcikovej. A w Australian Open wygrała trzy spotkania, aż w końcu zatrzymała ją niesamowita w ostatnim czasie Jelena Rybakina. Tyle że Belgijka odbiła sobie to w deblu - triumfowała wspólnie z Shuai Zhang. A formę potwierdziła w pierwszym starciu w Dosze, gromiąc w 68 minut Anastazję Pawluczenkową. W Dosze została rozstawiona z "16".

Co innego Kasatkina, która z każdej niemal strony ostatnio tylko obrywała. Do Dohy przyleciała z bilansem jednego zwycięstwa i czterech porażek w sezonie, była gorsza nawet od zawodniczki z drugiej setki. Jej ranking też mocno się obniżył, a przecież w Katarze nigdy nie porywała. Aż w końcu nadszedł mecz, po którym mogła być z siebie zadowolona.

Szkoda tylko, że starcie dwóch liczących się tenisistek na dużym obiekcie obserwowała garstka kibiców, może 30 osób. W tej ciszy obie miały spore problemy, zwłaszcza przy serwisach. Pierwszy as, autorstwa Mertens, miał miejsce pod koniec seta, po dziewięciu podwójnych błędach z obu stron. Doszło aż do pięciu przełamań, zanim Kasatkina rzeczywiście na swoich warunkach rozegrała gema, w którym wprowadzała piłkę do gry. Wtedy odskoczyła na 5:3, seta wygrała 6:4.

Już w tej pierwszej partii obie miały spory minus, jeśli spojrzymy na wygrywające zagrania i niewymuszone błędy. Ale koszmar Mertens miał dopiero przyjść w drugiej partii. Nie dość, że szybko została przełamana, to jeszcze doznała jakiegoś urazu, poprosiła o wsparcie medyczne. A pomoc została udzielona w szatni, już przy stanie 0:3.

Kasatkina nie grała porywająco, ale mógł się podobać jej skuteczny bekhend. Bez większych problemów dokończyła dzieła, wygrała to starcie 6:4, 6:0. Obie miały po 17 winnerów, ale różnica tkwiła tu w błedach. Zawodniczka reprezentująca Australię popełniła ich 26, a Belgijka - aż 47.

I to Kasatkina może już czekać na to, co stanie się w meczu Świątek - Tjen.

I to czekać z obawą, skoro sześć ostatnich starć z Polką przegrała w dwóch krótkich setach. W tym i w 1/8 finału w Dosze, cztery lata temu. Wtedy Iga potrzebowała 63 minut by triumfować 6:3, 6:0.

