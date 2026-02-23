Kilkanaście godzin temu świat obiegła wiadomość o śmierci jednego z meksykańskich baronów narkotykowych Nemesio "El Mencho" Oseguery Cervantesa. To wynik zaplanowanej operacji wojskowej, przeprowadzonej przez meksykańskie wojsko.

"El Mencho" zginął 22 lutego 2026 roku. Niespełna dzień później ulice wielu meksykańskich miast dosłownie zapłonęły. Członkowie kartelu Jalisco Nueva Generacion nie zamierzali bowiem pozostawać bierni względem działań władz kraju. Doniesienia o zbrojnych atakach przestępców płyną z niemal całego kraju. Efekty ich zemsty emitowane są przez media na całym świecie.

W strefie zagrożenia znalazło się w ten sposób wielu znamienitych tenisistów oraz tenisistek, biorących udział w turniejach WTA Merida i ATP Acapulco. Wśród nich jest między innymi Magda Linette, która już 24 lutego ma zmierzyć się z Tatjaną Marią.

Sztab Linette przerwał milczenie. Oto, jak wygląda sytuacja Polki w Meksyku

Zapewne wielu kibiców z niepokojem wyczekiwało doniesień odnośnie do obecnej sytuacji tenisistki z kraju nad Wisłą. W rozmowie z portalem "sport.pl" sztab Linette postanowił uspokoić wszystkich tych, którzy w ostatnich godzinach drżeli o zdrowie i życie Polki.

"Sytuacja w kraju jest oczywiście trudna i uważnie śledzimy wszystkie informacje. Na ten moment mamy ograniczoną wiedzę, bazujemy głównie na komunikatach organizatorów oraz lokalnych służb. Z przekazywanych nam informacji wynika, że Merida uchodzi za jedno z bezpieczniejszych miast w Meksyku, jednak niezależnie od tego obowiązują nas jasne wytyczne, aby nie opuszczać hotelu. Wierzymy, że władze turnieju będą podejmować właściwe decyzje z myślą o bezpieczeństwie zawodniczek, teamów i kibiców" - ujawnili członkowie sztabu Magdy Linette. Podobne informacje przekazał także Dominik Senkowski.

Warto przypomnieć, że 34-latka nie jest jedyną przedstawicielką "Biało-czerwonych" przebywającą obecnie w Meksyku. W turnieju singlowym WTA Merida, który oficjalnie wystartował 23 lutego, bierze także udział Magdalena Fręch. Z kolei w zmaganiach deblowych będziemy mogli podziwiać Katarzynę Piter, która przystąpi do zawodów w duecie z Janice Tjen.

