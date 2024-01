Męki wielkiej rywalki Igi Świątek. Potrzebowała aż tie-breaka

Iga Świątek weszła na taki tenisowy poziom, że to do niej możemy śmiało porównywać wszelkie występy jej rywalek. Jako ten kwartet największych przeciwniczek należałoby wymienić: Arynę Sabalenką, Jelenę Rybakinę, Jessicę Pegulę i Coco Gauff, choć blisko na pewno jest także Jelena Ostapenko, która jest "koszmarem" Polki i kilka dni temu awansowała do czołowej dziesiątki rankingu WTA.