Media: WTA podtrzymuje decyzję, Sabalenka z zakazem. Koniec nadziei

"Aryna Sabalenka nadal będzie miała zakaz występowania z flagą i hymnem Białorusi - dowiedziałem się od WTA. Nie ma żadnej zmiany pomimo niedawnej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o ograniczeniu restrykcji wobec Białorusinów. ITF również nic nie zmienia. WTA potrzebuje więcej czasu na analizę" - informuje na portalu X Dominik Senkowski.

To oznacza, że i liderka światowego rankingu, i pozostałe tenisistki z Białorusi występujące na kortach pod egidą WTA, w turniejach wielkoszlemowych oraz na igrzyskach olimpijskich, w dalszym ciągu będą dopuszczane do gry, lecz wyłącznie jako zawodniczki neutralne.

Decyzja ta jest odnotowywana i komentowana. Nie wszystkim się podoba.

WTA jednak nie znosi zakazu dla Sabalenki i spółki. "Hipokryzja"

"Co za głupia zasada. Sport działa na zasadzie koleżeństwa. Banowanie flagi jest tylko dla autorytaryzmów", "Hipokryzja" - tak podtrzymanie decyzji o zakazie występowania pod flagą narodową dla Sabalenki i innych Białorusinek komentuje część internautów.

Tymczasem dalsze informacje w sprawie podaje branżowy portal Tennisuptodate. Czytamy, że w WTA miały odbyć się wewnętrzne konsultacje inspirowane zniesieniem przez MKOl zaleceń dotyczących udziału białoruskich sportowców w rywalizacji na międzynarodowych arenach.

"Zarząd ma kontynuować proces weryfikacji przed rozważeniem jakichkolwiek zmian w swojej obecnej polityce neutralności wobec białoruskich i rosyjskich sportowców" - napisano.

Co na to wszystko Sabalenka? Dziennikarze Tennisuptodate cytują jej ostatnią dosadną wypowiedź z Rzymu, kiedy to skomentowała sprawę. "Naprawdę mam nadzieję, że pozwolą nam startować pod flagą. Wiem, że jestem dużą inspiracją zwłaszcza dla najmłodszych. Chcę, żeby mieli przekonanie, że niezależnie od tego, skąd pochodzą, mogą dotrzeć na sam szczyt" - stwierdziła.

Dla mnie, jako reprezentantki małego kraju, to wiele znaczy. Byłabym niesamowicie dumna, mogąc reprezentować Białoruś

Zakaz startów pod narodową flagą dla Rosjan i Białorusinów obowiązuje do 1 marca 2022 roku. Międzynarodowe federacje tenisa (ITF, ATP i WTA) wprowadziły go w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. Tenisiści z Rosji i Białorusi mogą brać udział tylko w turniejach indywidualnych, i to wyłącznie jako zawodnicy neutralni. Nie mogą używać flagi, hymnu lub nazwy państwa.





