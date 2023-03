Media w Kazachstanie ogłaszają po porażce Świątek. Historyczny moment

Kazachskie media triumfują po wygranej Rybakiny nad Świątek

Świątek przegrała zdecydowanie po dwóch setach 2:6, 2:6, a wynik w pełni odzwierciedlał to, co działo się na koncie. Iga nie była najlepiej dysponowana, brakowało jej koncentracji, popełniła wiele prostych błędów. Słabość ma prawo się jednak zdarzyć nawet na najwyższym poziomie, zwłaszcza gdy pojawiają się problemy innej natury. Na przeciwności zwróciła uwagę sama raszynianka, publikując w mediach społecznościowych wpis niedługo po spotkaniu. "Ciężki wieczór. Elena zagrała świetnie i była dziś lepsza. Ja niestety odczuwam dyskomfort i ból w okolicy żeber i bardzo trudno było mi dziś grać na 100%. Poświęcę następne dni na konsultacje z moim zespołem, regenerację i zadbanie o zdrowie. Do zobaczenia" - przekazała swoim fanom.