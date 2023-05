Media: Roland Garros bez legendy. Przyjaciel Świątek dalej mocno cierpi

Uraz biodra, bo o tym konkretnie mówimy, wyeliminował doświadczonego zawodnika z następnych rywalizacji na kilka dobrych miesięcy - ostatnio jednak znów zapaliło się pewne światełko nadziei, która pozwalało sądzić, że Nadal niebawem powróci na kort by realizować kolejne cele.

Niestety wygląda jednak na to, że - po tym, jak Hiszpan zmuszony był odpuścić sobie Italian Open - legendy tenisa nie obejrzymy również na słynnym Rolandzie Garrosie, który zresztą 36-latek uwielbia (może się on poszczycić aż 14 tytułami zdobytymi na tych zawodach - to rekord).