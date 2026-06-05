Medaliści olimpijscy na Enea Poznań Open

Sport to wiele wyzwań. Nie tylko tych związanych z walką o zwycięstwo i nie tylko na poziomie sportu zawodowego. Wiedzą o tym organizatorzy Enea Poznań Open, dlatego ponownie zapraszają do udziału w Strefie Równowagi Mentalnej. "Po sukcesie ubiegłorocznej edycji wydarzenia postanowiliśmy ten projekt kontynuować, bo widzimy przed jakimi trudnymi wyzwaniami stają sportowcy, ich rodzice, czy trenerzy. I to zarówno na poziomie początkującym, jak i zawodowym. Potrzebne jest nie tylko codzienne wsparcie, ale i praktyczna wiedza. A kto lepiej o tym opowie, jak nie wybitni sportowcy, trenerzy i eksperci. Przygotowaliśmy cztery panele, każdy z nich będzie połączony z krótkim, praktycznym wprowadzeniem w formie ćwiczeń z zakresu technik mentalnych" - tłumaczy Ewelina Sterczewska, dyrektorka zarządzająca Parku Tenisowego Olimpia w Poznaniu.

Strefa Równowagi Mentalnej ma zainspirować i pomóc uczestnikom, czyli: młodym sportowcom, rodzicom, trenerom i działaczom. Tą inspiracją będą utytułowani sportowcy, mistrzowie i medaliści olimpijscy, m.in.: Otylia Jędrzejczak - mistrzyni olimpijska w pływaniu, obecnie prezes Polskiego Związku Pływackiego, mistrzyni olimpijska w wioślarstwie Natalia Madaj-Smolińska, sprinterka, wicemistrzyni olimpijska Anna Kiełbasińska, mistrzowie paralimpijscy Natalia Partyka i Maciej Lepiato, brązowy medalista zimowych igrzysk Jan Szymański oraz jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii polskiego sportu Tomasz Kryk. Wydarzenie poprowadzi olimpijka Weronika Nowakowska, a gwiazdom polskiego sportu towarzyszyć będą specjalistki w dziedzinie psychologii: Ewa Serwotka, Pola Weiner oraz dr Aleksandra Zienowicz-Wielebska.

"Czasy bardzo się zmieniły. Nie wiem, czy na lepsze. Presja w sporcie była zawsze, ale obecnie to są dużo większe wyzwania. Każdy wynik jest komentowany, każdy sukces i każda porażka. To co się nie zmieniło, to potrzeba wsparcia. I tutaj też możliwości są dużo większe. Praca z psychologami, mentorami, różne warsztaty, dyskusje - takie, jak ta. Dlatego zgodziłam się wziąć udział w tym wydarzeniu. Wybitne grono sportowców, myślę, że nasze historie mogą pomóc, ale i zainspirować" - przyznała Natalia Madaj-Smolińska, była wioślarka, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Tematy paneli Strefy Równowagi Mentalnej, której partnerem merytorycznym jest Fundacja Sportu Pozytywnego:

· Inspirująca rola sportu: środowisko, które napędza ruch

· Przejście od juniora do seniora: wyzwania i strategie

· Wypalenie w sporcie: kiedy pasja przestaje cieszyć?

· Ścieżki mistrzostwa: rozmowa o doświadczeniu i wartościach.

Strefa Równowagi Mentalnej odbędzie się w środę, 17 czerwca w godzinach od 15.00 do 19.30. Wejściówki można pobrać na stronie wydarzenia. Formą opłaty jest Cegiełka w kwocie 10, 30 lub 50 złotych na rozwój zawodników z Akademii Parku Tenisowego Olimpia.

Poznański, tenisowy Challenger zaliczany do cyklu ATP Tour, którego głównymi sponsorami są Enea i Miasto Poznań zostanie rozegrany w dniach 14-20 czerwca 2026 roku. Przedsmakiem emocji w Parku Tenisowym Olimpia będą preeliminacje, które zaplanowano na najbliższe niedzielę i poniedziałek.





Maja Chwalińska: Nie jestem przesądna, trenerzy już tak. Od trzech tygodni codziennie jedzą... [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia