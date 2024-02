Męczarnie turniejowej "jedynki". Wielki rywal Hurkacza gra jednak dalej

Sonego miał szasnę na zakończenie pierwszego seta już w ósmym gemie, w którym prowadził 40:0, a w sumie miał sześć piłek setowych. Żadnej jednak nie wykorzystał. Włoch doprowadził sprawę do końca przy własnym podaniu, choć również nie poszło mu łatwo. Tym razem to on przegrywał 0:40, obronił cztery break pointy, a do zwycięstwa potrzebował jeszcze trzech piłek setowych.

