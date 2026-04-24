Daria Kasatkina ma za sobą bardzo trudne miesiące. Urodzona w Rosji zawodniczka jeszcze niedawno była w czołowej "10" rankingu WTA. Później jej kariera mocno wyhamowała, a w ostatnim czasie boryka się z wieloma problemami. Niespełna 29-letnia zawodniczka po rywalizacji w Dubaju zniknęła z kortów na dwa miesiące z powodów zdrowotnych. Teraz grozi jej nawet wypadnięcie z czołowej setki rankingu WTA (obecnie jest 75 - przyp. red.).

Wielkie problemy Kasatkiny. Meczu ze Świątek nie było

Kasatkina wróciła do gry w połowie kwietnia. We francuskim Rouen przegrała trzysetowy bój z Ann Li. Duże nadzieje miała także przystępując do turnieju Mutua Madrid Open. Tym bardziej, że w 1. rundzie czekało ją starcie z kwalifikantką - Darią Snigur. Kasatkina ostatecznie uległa Ukraince w trzech setach i tym samym nie było jej dane zmierzyć się z Igą Świątek w kolejnej rundzie.

Prawdą jest to, że Kasatkina największe sukcesy święciła reprezentując Rosję. W marcu 2025 roku poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że zmienia obywatelstwo i będzie reprezentować Australię. "Zawsze będę szanować i doceniać moje korzenie, ale jestem podekscytowana, że mogę rozpocząć nowy rozdział w mojej karierze i życiu pod australijską flagą. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i ciągłe wsparcie" - przekazała.

Kasatkina była znana z tego, że krytykowała wprost działania rosyjskiego reżimu, w tym atak na Ukrainę. "Potępienie wojny było dla mnie dużym ryzykiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że moi rodzice wciąż tam są. Nie mogłam jednak milczeć i uważać, że wszystko jest w porządku - zdradziła w 2023 roku w rozmowie z "The Sunday Times".

W Rosji znów głośno o Kasatkinie. "Potworny regres"

Porażki Kasatkiny niezwykle cieszą Rosjan. W tamtejszych mediach bardzo często znajdują się relacje z meczów tenisistki, a ich ton jest mocno krytyczny. Nie inaczej było po ostatniej porażce w Madrycie.

Tenisistka, która wyrzekła się Rosji, sięgnęła dna. Wstyd był widoczny na całym świecie

Rosjanie podkreślili w swoim obszernym tekście, że "zanim przeniosła się do Australii to grała na wysokim poziomie i nawet była numerem jeden rosyjskiego tenisa". - Zamiast przełomu w karierze doświadczyła potwornego regresu - dodali.

Portal sportbox.ru przypomniał całą historię związaną ze zmianą przez nią obywatelstwa, a następnie opisał pasmo jej porażek w ciągu ostatnich 12 miesięcy. - Warto pamiętać, że ogłosiła zmianę obywatelstwa w marcu 2025 roku, będąc dwunastą zawodniczką w rankingu WTA, a rok wcześniej plasowała się w pierwszej dziesiątce - przypomniano.

Daria Kasatkina będzie reprezentować Australię ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Daria Kasatkina przedwcześnie zakończyła sezon Yuichi Yamazaki AFP

