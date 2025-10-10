Mecz Igi Świątek odwołano. Otwiera się druga szansa. Jest oficjalny komunikat

Jessica Pegula zapewniła sobie awans do WTA Finals dzięki wygranej w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Na tym szczeblu rywalizacji pokonała Katerinę Siniakovą 2:6, 6:0, 6:3.

Ten rok Amerykanka może zaliczyć do udanych. Dotarła do pięciu finałów i zdobyła trzy tytuły. Bezkonkurencyjna okazała się w Austin, Charleston i Bad Homburg. W tej ostatniej imprezie, rozgrywanej na trawie, w decydującej rozgrywce pokonała Igę Świątek.

Jessica Pegula już pewna gry w WTA Finals. Czeka na zaległy rewanż na Idze Świątek

Teraz zamierza się zrewanżować Polce za dotkliwą porażkę z finału WTA Finals 2023 (1:6, 0:6). Wydawało się, że okazja nadarzy się przed rokiem, ale tuż przed meczem ze Świątek wycofała się z imprezy z powodu kontuzji kolana. To była ostatnia seria gier grupowych, Pegula nie miała już szans na awans.

31-letnia tenisistka jest szóstą uczestniczką tegorocznej edycji WTA Finals. Na liście startowej są już Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Madison Keys i Amanda Anisimova.

Dwie kolejne uczestniczki turnieju finałowego zostaną wyłonione w najbliższym czasie. Szansę mają jeszcze tylko Mirra Andrejewa, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina.

WTA Finals odbędzie się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 1-8 listopada.

Powiedziałam to na głos – i to się spełniło" – Pegula szczerze o manifestacji swoich słów po finale.

