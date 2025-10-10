Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mecz Igi Świątek odwołano. Otwiera się druga szansa. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Jessica Pegula jest szóstą tenisistką, która zapewniła sobie udział w tegorocznej edycji WTA Finals. W elitarnym gronie znalazła się po raz czwarty z rzędu. Przed rokiem wycofała się z imprezy tuż przed starciem z Igą Świątek w ostatniej serii gier grupowych. Teraz być może dostanie drugą szansę za rewanż z finału rozegranego w roku 2023. Polka okazała się wówczas dla Amerykanki bezwzględna, rozbijając ją 6:1, 6:0.

Jessica Pegula (na małym zdj.) awansowała do WTA Finals. Czy tym razem, inaczej niż przed rokiem, zmierzy się z Igą Świątek?
Jessica Pegula (na małym zdj.) awansowała do WTA Finals. Czy tym razem, inaczej niż przed rokiem, zmierzy się z Igą Świątek?AFP

Jessica Pegula zapewniła sobie awans do WTA Finals dzięki wygranej w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Na tym szczeblu rywalizacji pokonała Katerinę Siniakovą 2:6, 6:0, 6:3.

Ten rok Amerykanka może zaliczyć do udanych. Dotarła do pięciu finałów i zdobyła trzy tytuły. Bezkonkurencyjna okazała się w Austin, Charleston i Bad Homburg. W tej ostatniej imprezie, rozgrywanej na trawie, w decydującej rozgrywce pokonała Igę Świątek.

Jessica Pegula już pewna gry w WTA Finals. Czeka na zaległy rewanż na Idze Świątek

Teraz zamierza się zrewanżować Polce za dotkliwą porażkę z finału WTA Finals 2023 (1:6, 0:6). Wydawało się, że okazja nadarzy się przed rokiem, ale tuż przed meczem ze Świątek wycofała się z imprezy z powodu kontuzji kolana. To była ostatnia seria gier grupowych, Pegula nie miała już szans na awans.

31-letnia tenisistka jest szóstą uczestniczką tegorocznej edycji WTA Finals. Na liście startowej są już Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Madison Keys i Amanda Anisimova.

Dwie kolejne uczestniczki turnieju finałowego zostaną wyłonione w najbliższym czasie. Szansę mają jeszcze tylko Mirra Andrejewa, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina.

WTA Finals odbędzie się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 1-8 listopada.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
Tenis

Sabalenka zdradziła swoje marzenie. Tego nie podejrzewali nawet najwięksi fani

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
    Powiedziałam to na głos – i to się spełniło” – Pegula szczerze o manifestacji swoich słów po finale. WIDEOAP© 2025 Associated Press
    Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju opiera czoło o rakietę z zamkniętymi oczami, wyrażając silne emocje podczas meczu.
    Jessica PegulaADEK BERRYAFP
    Tenisistka w białym stroju odbija piłkę rakietą podczas meczu tenisowego, w tle widoczna rozmyta trybuna.
    Jessica PegulaAngela WeissAFP
    Jessica Pegula
    Jessica PegulaOSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja