Mecz Collins z Linette przerwany, służby musiały interweniować. Łzy w oczach Amerykanki

Choć Magda Linette znajduje się w rankingu WTA aż o 35 pozycji wyżej od Danielle Collins, to Amerykanka postrzegana była jako wyraźna faworytka spotkania 1. rundy rozgrywek WTA Waszyngton.

Na starcie bardzo szybko uzyskała wysokie prowadzenie, które w teorii pozwalało jej dograć seta z nieco większym spokojem i mniejszą presją. Od stanu 1:4 Linette doprowadziła jednak do zwrotu akcji - odrobiła straty i ostatecznie triumfowała 7:5. Również druga partia poszła na jej konto .

Tym razem to ona zaczęła od prowadzenia 3:0 w gmach i choć potem rywalka doszła ją na 3:2, 33-latka obroniła przewagę i doprowadziła do wygranej 6:4. Niewykluczone, że na postawie Collins odbiła się sytuacja z pierwszej partii, po której mecz musiał zostać na chwilę przerwany. Od tamtego momentu 31-latka radziła sobie wyraźnie gorzej. Później jeszcze doszły do tego problemy zdrowotne - zawodniczka musiała skorzystać z przerwy medycznej.