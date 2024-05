Mecz Aryny Sabalenki zakończony po 62 minutach. Niebywała seria dobiegła końca

Kolejne pewne zwycięstwo Aryny Sabalenki. Białorusinka w trzeciej rundzie Roland Garros

Na początku meczu Moyuka Uchijima dotrzymywała kroku Arynie Sabalence, obie pewnie utrzymywały swoje podania. W szóstym gemie Białorusinka zdołała jednak wywalczyć sobie pierwsze break pointy. Pierwszą okazję udało się jeszcze obronić Japonce, ale przy drugiej doszło już do przełamania. To był kluczowy moment dla losów pierwszej partii. Rozpędzona zawodniczka z Mińska była niezwykle skuteczna do końca seta, wygrywając go 6:2.