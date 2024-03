Mąż Agnieszki Radwańskiej na temat związków w tenisie. "To jest normalne"

Tenis. "Czasami relacje są na tyle poważne, że dochodzi do zbliżenia"

"Nie masz czasu, nie masz możliwości, przestrzeni, aby poznawać innych ludzi. To się zaczyna ograniczać do środowiska tenisowego. Turnieje są te same, bo jeśli jesteś na określonym poziomie, to masz kalendarz przewidywalny. Wiadomo, jakie masz imprezy do zagrania, więc te relacje się nawiązują. Czasami są one na tyle poważne, że dochodzi do zbliżenia. To jest w stu procentach naturalne i normalne" - podsumował Dawid Celt.