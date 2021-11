"Jeśli Iga i Hubert awansują do półfinałów, to potem wszystko się może zdarzyć. Mogą nawet wygrać" - powiedział Matkowski.

W czwartek Światek meczem przeciwko Greczynce Marii Sakkari rozpocznie rywalizację w turnieju WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata 2021 roku w meksykańskiej Guadalajarze. W weekend w imprezie tej samej rangi w Turynie zadebiutuje Hurkacz. Jeszcze nigdy w historii polskiego tenisa nie zdarzyło się, by biało-czerwoni wystąpili w singlu w obu zawodach wieńczących sezon. Ostatnimi reprezentantami Polski w tych turniejach byli: w singlu Agnieszka Radwańska, która triumfowała w 2015 roku, oraz Łukasz Kubot, Mariusz Fyrstenberg i Matkowski w grze podwójnej.

Turnieje Finals to zawody tenisowej elity

Do turniejów finałowych kwalifikuje się po ośmiu najlepszych singlistów w roku kalendarzowym oraz osiem najlepszych par. Matkowski siedmiokrotnie występował w tych prestiżowych imprezach - sześć razy w parze z Fyrstenbergiem, raz z Nenadem Zimonjiciem z Serbii.

"Start w takim turnieju niesie ze sobą ogromne emocje. Stres jest tym większy, gdy walczysz o udział w mastersie do końca sezonu i dopiero ostatnie turnieje dają ci awans, a na dodatek ma to być debiut w takiej imprezie. Tak ma w tej chwili Hubert, tak miałem ja z Mariuszem, gdy 15 lat temu debiutowaliśmy w ATP Finals" - wspominał Matkowski.

Polski debel w 2006 roku ostatnie punkty, zapewniające start w ATP Mastrs Cup w Szanghaju, zapewnił sobie w paryskim ATP Masters 1000 awansując do ćwierćfinału. 15 lat później historię powtórzył Hurkacz, który zapewnił sobie start ATP Finals dzięki półfinałowi w stolicy Francji.

ATP Finals. Matkowski: Dobrze, że Hubert Hurkacz zdobył decydujące punkty w Paryżu

"Dobrze się stało, że Hubert w Paryżu zdobył decydujące punkty. Nie musiał jechać do Sztokholmu i dzięki temu ma tydzień przerwy i czas potrzebny na regenerację mentalną. Iga jest w bardziej komfortowej sytuacji, bo mogła odpocząć dłużej. Bardzo dobrze, że zrezygnowała z przyjazdu do Europy. W Guadalajarze będą zupełnie odmienne warunki i warto było się do nich przyzwyczaić" - analizował Matkowski.

Zdaniem utytułowanego deblisty, turnieje wieńczące sezon mają swoją specyfikę i w wielu elementach różnią się od tych rozgrywanych przez cały rok.

"Przede wszystkim występuje tu niewielka liczba graczy. Sami najlepsi. Organizatorzy dbają o tenisistów w szczególny sposób. Widać to na każdym kroku. Sportowo - paradoksalnie - jest nieco łatwiej. Oczywiście, rywale z najwyższej półki, ale system grupowy sprawia, że jedno, a w niektórych przypadkach nawet dwa przegrane spotkania nie przekreślają szansy awansu do półfinału. To sprawia, że presja w każdym meczu nie jest taka duża, jak np. w Wielkim Szlemie, gdzie porażka eliminuje zawodnika z dalszej gry" - podkreślił.

Rekordzista w liczbie startów w tenisowej reprezentacji Polski debiutował w ATP Finals w podobnym do Hurkacza wieku. Miał 25 lat, więc był rok starszy niż uczestnik tegorocznych zmagań w Turynie. Za to Iga Świątek jest znacznie młodsza.

"Czy mimo młodego wieku poradzą sobie z emocjami? Myślę, że nie będą mieć z tym problemów. Oboje mają za sobą już starty i zwycięstwa w wielu ważnych turniejach. Poza tym świetnie znają rywali, z którymi się zmierzą" - dodał.

WTA Finals. Matkowski: Iga Świątek zagra mecze trudne, ale do wygrania

A jak ocenia szanse na sukces reprezentantów Polski?

"Oceniam je 50:50. Na tę chwilę jeszcze nie wiemy, na kogo trafi Hubert. Będzie to albo Daniił Miedwiediew, albo Novak Djokovic. Serb będzie faworytem. Z pozostałymi szanse Huberta są naprawdę duże. Wśród pań Iga zagra z Aryną Sabalenką, która miała dłuższą przerwę spowodowaną zakażeniem koronawirusem. Do tego dochodzą mecze z Marią Sakkari i Paulą Badosą - trudne, ale do wygrania. Polacy mogą awansować z grup, a jak będą w półfinale, to potem wszystko się może zdarzyć" - podsumował Matkowski.