Do 2024 roku turnieje w Dosze i Dubaju naprzemiennie miały status 1000 i 500, mniejsza była presja związana ze startami. Najlepsze zawodniczki mogły skupić się na jednym, a jeśli miały dość siły, godziły występy w obu. Szejkowie z Dohy czy Dubaju byli zaś pewni, że niemal wszystkie najlepsze zawodniczki raz na dwa lata do nich przyjadą.

Teraz obie imprezy mają status 1000, ale są jednotygodniowe. W przeciwieństwie do niemal wszystkich pozostałych turniejów tej rangi, poza kończącym sezon Wuhanem. Nie są obowiązkowe, jeśli któraś z gwiazd gra w pozostałych, żadnego zera do tabeli nie dostanie.

W tym roku Middle East Swing zaczął się od razu po Australian Open - bez choćby tygodnia przerwy. Od turnieju WTA 500 w Abu Zabi, później była Doha, teraz trwa turniej w Dubaju. I tak jak można było się spodziewać, wiele gwiazd postanowiło odpuścić którąś z tych imprez. A Aryna Sabalenka czy Madison Keys - nawet obie.

Z gry w Dosze zrezygnowało ostatecznie aż 15 pań, w Dubaju, po dzisiejszych rezygnacjach Victorii Mboko i Elisabetty Cocciaretto - też jest już 15.

A na dokładkę swój mecz z Amandą Anisimovą walkowerem oddała Barbora Krejcikova, która w niedzielę wygrała w pierwszej rundzie.

To pogrom, ale też i fatalne informacje dla organizatorów. A wycofanie Sabalenki i Świątek, tuż przed losowaniem, sprawiło, że dyrektor turnieju w Dubaju Salah Tahlak zaczął domagać się... kar dla tenisistek podejmujących takie decyzje. Mimo że mają do nich prawo.

Drugą stroną medalu jest to, że tak częste granie może mieć wpływ na formę sportową. W Dubaju w niedzielę zaczęły się zmagania w pierwszej rundzie, dziś je kończono, ale także rozgrywano już pierwsze spotkania na drugim etapie. Tak w singlu, jak i w deblu.

Z "2" w tej drugiej specjalności rozstawione zostały Elise Mertens i Shuai Zhang. Belgijka i Chinka w pięknym stylu dwa tygodnie temu wygrały Australian Open, teraz znów połączyły siły. Mertens to liderka rankingu deblistek, ale jednocześnie zawodniczka z czołówki WTA w grze pojedynczej, potrafi łączyć te dwie specjalności przez cały sezon. Inaczej niż np. Jessica Pegula, która kiedyś w deblu występowała regularnie, była nawet światową "1", ale teraz gra okazjonalnie, w dużych turniejach. I od momentu jak rozstała się z Coco Gauff, raczej bez sukcesów.

Pegula po Australian Open odpuściła zmagania w Dosze, wolała odpocząć. W Dubaju zaś jest na liście, zagra we wtorek rano. Wcześniej przetarciem dla niej miało być starcie deblowe - właśnie z mistrzyniami Australian Open. A ona, po wielu miesiącach, znów połączyła siły z Giulianą Olmos.

I właśnie w tym spotkaniu doszło do sporej sensacji. Meksykanka z Amerykanką już w niedzielę wygrały 2:0 w pierwszej rundzie, dziś nadal były rozpędzone. W połowie pierwszej partii doszło do trzech przełamań, ale dwukrotnie cieszyły się z nich Pegula i Olmos. A to ostatecznie dało im 6:3.

W drugiej partii scenariusz był trochę inny - przełamanie serwisu Zhang sprawiło, że Meksykanka i Amerykanka objęły prowadzenie 2:1, a za chwilę potwierdziły ten fakt serwisem Olmos. Były jeszcze w opałach w szóstym gemie, broniły czterech break pointów z rzędu. A gdy to się udało, załatwiły sprawę do końca. Drugi break, na 6:3, zapewnił im awans do kolejnego etapu.

I Pegula ma teraz spory dylemat, bo jeśli we wtorek w 1/16 finału singla ogra Warwarę Graczową, w środę czekać ją będą dwie potyczki.

