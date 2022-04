Marta Kostjuk zagra w rozgrywkach LOTTO SuperLIGI

Ukrainka uchodzi za spory talent. Przekonała się o tym między innymi Iga Świątek, która grała z nią w czwartej rundzie ubiegłorocznego French Open. Choć wygrała w dwóch setach (6:3, 6:4) niemal każdy gem tamtego pojedynku był bardzo zacięty. Jej ostatnim dotąd startem był turniej WTA w Miami, gdzie dotarła do drugiej rundy.

Marta Kostjuk zagra w polskiej lidze

Jednocześnie, pochodzaca z Kijowa tenisistka jest bardzo aktywna wobec agresji Rosji na Ukrainę, zdecydowanie potępiając reżim Władimira Putina i wspierając wszelkie akcje pomocy, które się zawiązały. Otwarcie krytykowała również zawodników i zawodniczki z kraju napastnika. - Nie podoba mi się to. Nie trzeba być politykiem, by wiedzieć, co się dzieje. To żadna tajemnica - mówiła. - "No war" (hasło, głoszone przez niektórych zawodników z Rosji - przyp.red.) dla mnie oznacza, że Ukraina powinna się poddać. Znam Putina i wiem, że on tego nie zrobi, każdy wie, jak bardzo jest szalony - podkreślała.

W piątek poinformowano, że młoda zawodniczka będzie grać w barwach klubu KT KUBALA Ustroń w rozgrywkach LOTTO SuperLIGI. - Marta coraz bardziej rozpycha się w światowej czołówce i wierzymy, że za chwile wróci do Top 50 rankingu WTA, a być może w najbliższych miesiącach zbliży się do czołowej 20-tki tenisistek świata - uważa Aleksander Panfil, prezes klubu.

Start rozgrywek nastąpi 29 maja, a sezon zasadniczy zakończy się 14 sierpnia.