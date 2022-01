Nie milkną echa sprawy Novaka Djokovicia, którego sytuacja w Australii mocno zmieniła się po poniedziałkowej decyzji sądu. Pisaliśmy o tym tutaj: Djoković podziękował sędziemu.

Tymczasem ostatnie wydarzenia postanowił skomentować na Instagramie drugi z braci "Nole" - Marko Djoković.

Rodzina mocno wspiera Novaka Djokovicia

"Dziękuję Ci za to, że jesteś prawdziwy, w pełni szczery. Dziękuję, że cały czas byłeś silny i nie opuszczał Cię dobry humor. Dziękuję za walkę w imieniu nas wszystkich, za reprezentowanie ludzi. Dziękuję Ci za pokazanie, że w tych trudnych czasach jest nadzieja" - takie słowa do swojego brata za pośrednictwem Instagrama skierował Marko Djoković.

Brat Novaka postawił na mocny przekaz. "To jest czas, by przemówić, by walczyć o nasze prawa, jako ludzi. Razem mamy siłę, by sobie nawzajem pomagać w tych trudnych czasach" - dodał.

Cała rodzina Djokoviciów nie stroni w ostatnich dniach od mocnych - i momentami budzących kontrowersje - przekazów medialnych.

Marko Djoković swego czasu poszedł w ślady brata i też został tenisistą. Nie osiągał jednak nawet po części tak spektakularnych sukcesów, jak "Nole".





