Maria Sakkari w końcu to zrobiła. Kres fatalnej passy

Mogła nie wierzyć, że w końcu ten koszmar się skończy. W Waszyngtonie nie była faworytką. Pegula prezentuje równiejszą formę i grała u siebie, do tego przy pełnych trybunach i żywiołowo reagującej publiczności.

Pegula bezradna w pierwszym secie

Od pierwszych piłek półfinału Sakkari pokazywała dobry tenis. Była bardziej regularna, potrafiła zaskoczyć wyżej notowaną przeciwniczkę. W pierwszym secie przełamała serwis Peguli w trzecim gemie i utrzymywała przewagę do końca. Co więcej, w dziewiątym gemie jeszcze raz się zmobilizowała, by wykorzystać wyraźną słabość podania Amerykanki.