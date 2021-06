Sakkari w tegorocznej imprezie po raz 21. występuje w Wielkim Szlemie, ale po zwycięstwie na ubiegłoroczną finalistką Amerykanką Sofią Kenin w zaledwie 68 minut, został pierwszą Greczynką w erze Open, która znalazła się w najlepszej ósemce.

"Wiedziałam, że to kiedyś nastąpi. Nie wiedziałam tylko kiedy. Gram jednak bardzo dobrze, szczególnie w tym roku, dlatego nie było powodu, aby, nie zaszła tutaj daleko" - powiedziała Sakkari po zwycięstwie a Kenin 6:1, 6:3.



Greczynka przyznała, że bardzo dużo pewności siebie dało jej zwycięstwo w trzeciej rundzie z Belgijką Elise Mertens.



"Szczególnie zwycięstwo nad Elise odniesione w takim stylu, według mnie to był mecz na bardzo wysokim poziomie, dało mi dużo pewności siebie, że mogę to zrobić po raz kolejny i po raz kolejny" - tłumaczyła zawodniczka rozstawiona z 17.



Reklama

W tym momencie 25-letnie tenisistka ma pozytywne podejście do gry.



Maria Sakkari dobrze się bawi

"Teraz dobrze się bawię. To najważniejsze. Cieszę się moim czasem na korcie i nie torturuję siebie, kiedy na nim jestem" - powiedziała.



Nie zawsze tak było, nawet w tym roku.



"Po występie w Rzymie miałam dość tenisa na kilka dni" - przyznała, nawiązując do porażki w trzech setach z Amerykanką Coco Gauff w drugiej rundzie. "Wzięłam kilka dni wolnego i znowu poczułam miłość do tenisa" - dodał.



W tym czasie Sakkari udała się na wyspę, gdzie odżyła i była to gotowa do dalszej pracy pod okiem trenera Toma Hilla.



"Tam zeszło ze mnie powietrze. Nic nie robiłam. W końcu wysłałam do Toma wiadomość: Tom, jestem gotowa wrócić na kort. Jestem pewna, że od teraz będę sobie dobrze radzić" - powiedziała Greczynka.



I tak się stało. Po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. Na drodze Sakkari stanie Świątek (8.). Polka w Paryżu broni tytułu. Obie panie nigdy ze sobą nie grały. Ich mecz odbędzie się jako drugi na korcie Philippe'a Chatriera w środę. Początek gier o 11.00. Transmisja w Eurosporcie.

Zdjęcie Maria Sakkari / AFP

Pawo