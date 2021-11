Matkowski ocenił występ Hurkacza, doceniając to, jak polski tenisista zaprezentował się w swoim premierowym występie w ATP Finals.

- Było to naprawdę dobre spotkanie. Hurkacz rozegrał świetny pierwszy set, doskonale serwował. Fantastyczny tie-break. Później z poziomu bardzo dobrego przeszedł na dobry, co wystarczyło, żeby dać dojść go głosu rywalowi. Miedwiediew pokazał, dlaczego jest numerem dwa na świecie. Hubert z taką grą jest w stanie wyjść z tej grupy - powiedział.



Z kolei Krzysztof Rawa, dziennikarz "Rzeczpospolitej", zwrócił uwagę na fakt, że Miedwiediew jest utytułowanym zawodnikiem, który posiada doświadczenie wystarczające do tego, żeby radzić sobie w takich sytuacjach, jak przegrana pierwszego seta w tego typu spotkaniu.

Reklama

Całość przeczytasz na polsatsport.pl