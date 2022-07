Nick Kyrgios dał się poznać fanom tegorocznej edycji londyńskiego turnieju z kontrowersyjnej strony. Skandaliczne zachowania Australijczyka na korcie kosztowały go bowiem sporo pieniędzy. Najpierw 27-latek splunął na jednego z kibiców , a następnie w meczu ze Stefanosem Tsitsipasem nie potrafił pohamować emocji . Na koniec tenisista dał popis łamiąc zasady ubioru Wimbledonu, gdy na kort wyszedł w czerwonych butach.

Reklama

Mimo to, reprezentant Australii udowodnił, że jest utalentowanych zawodnikiem, a przez rywalizację na brytyjskich kortach przeszedł jak burza. Mama 27-latka, Nill Kyrgios zdradziła, co wpłynęło na to, że jej syn zaszedł w Londynie tak daleko.

Dramat Rafy Nadala. Jest reakcja Nicka Kyrgiosa

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristian Garin - Nick Kyrgios 0:3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Nill Kyrgios zdradziła sekret syna. "Odniósł sukces, bo odstawił gry komputerowe"

Kyrgios przez tegoroczny Wimbledon przeszedł niczym burza. Na jego drodze stanęli mocni zawodnicy, jednak to właśnie Australijczyk z każdego spotkania wychodził zwycięsko. Mama tenisisty w rozmowie z portalem "Nine Media" wyznała, co jej zdaniem przyczyniło się do sukcesu syna.

Zaczął doceniać miejsca, w których się znajduje. Prawdopodobnie po raz pierwszy zobaczył Big Bena, choć tyle razy był już w Londynie. Zrozumiał, że świat nie obraca się wokół tenisa. Życiem trzeba się cieszyć - powiedziała.

Nill Kyrgios wspomniała dziennikarzom, jak jeszcze do niedawna jej syn zamykał się w pokojach hotelowych, by grać godzinami w gry komputerowe. Nawet, gdy Kyrgios na turnieje zabierał członków swojej rodziny, trudno było namówić go na wspólne spędzanie czasu.

W Pekinie chcieliśmy, żeby pojechał z nami na Wielki Mur, bo kto by nie chciał go zobaczyć, prawda? On nie chciał. W Kanadzie też mówiliśmy: chodźmy zobaczyć wodospad Niagara. Nawet tam nie chciał iść - przyznała.

Tym razem Australijczyk nie mógł liczyć na wsparcie matki na trybunach. Jak poinformowali dziennikarze "Nina Media", Nill Kyrgios w powodu problemów zdrowotnych nie mogła udać się do Londynu, by oglądać poczynania syna w Wimbledonie.

Mimo to, 27-latek poradził sobie znakomicie. Największy test miał spotkać go podczas meczu półfinałowym z Rafaelem Nadalem. Hiszpan musiał jednak wycofać się z występu w powodów zdrowotnych . W finale Kyrgios zagra ze zwycięzcą starcia Djoković-Norrie.

Iga Świątek obsypana komplementami. "Wzór dla młodej generacji"

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.