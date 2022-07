Mama Kyrgiosa nie będzie oglądać jego meczów. "Nie wiadomo, co robić, żeby się nie wściekał"

Podczas ostatniego finału Wimbledonu cały świat tenisowy głowił się, jak to możliwe, że Australijczyk Nick Kyrgios raz po raz wyrzucał z siebie pretensje nie tylko wobec arbitra meczu, ale też wobec własnej ekipy zgromadzonej w boksie. Krzyczał w ich stronę, bo nie podobało mu się, że... za mało entuzjastycznie go wspierają.

W tej sprawie wypowiedzieli się dla News.com matka tenisisty Nill i jego brat - Christos Kyrgios.

Matka Nicka Kyrgiosa poszła spać zamiast oglądać finał Wimbledonu

Matka zawodnika przyznała, że to jest właśnie powód, dla którego nie zamierza oglądać meczów Nicka na żywo. W Londynie też jej zabrakło.

Reklama

- Dla mnie to nie jest miłe doświadczenie - oglądanie meczów mojego syna - wyznała Nill. Przyznała, że z pierwszego w życiu wielkoszlemowego finału rozgrywanego przez jej dziecko widziała tylko... moment, jak Kyrgios wchodził na boisko. Potem poszła spać. - Nie widziałam żadnego jego meczu na Wimbledonie - oświadczyła.

I wyjaśniła, że właśnie z powodu wybuchów złości swojego syna nie zamierza go oglądać na żywo. - Dla mnie jest jasne, że nie obejrzę go na korcie, bo człowiek nie wie, co ma robić, żeby się nie wściekał - czy milczeć, czy go wspierać, siedzieć, czy stać - skwitowała matka Nicka.

Czytaj także: Nietypowy sposób Djokovicia na świętowanie triumfu na Wimbledonie. Zareagował Nadal

Przyczyny kontrowersyjnego zachowania Nicka Kyrgiosa próbował jednak wytłumaczyć jego brat, Christos Kyrgios. On, podobnie, jak siostra Nicka i jego ojciec, aktywnie wspierają tenisistę na korcie, demonstrując zupełnie inną postawę, niż matka 27-latka. Christos przekonuje, że nie ma ryzyka, że któregoś dnia rodzina i bliscy Australijczyka po prostu opuszczą box zawodnika i trybuny, jak ostatnio zrobił to trener Daniiła Miedwiediewa w reakcji na pretensje swojego zawodnika.

- Przebywanie w jego boxie to może być niezbyt komfortowe doświadczenie. Ale Nick nie byłby sobą, gdyby nie pokazywał swojego temperamentu na korcie. Próbuje utrzymać cały czas odpowiednią intensywność gry i uważa, że to jest jeden z najlepszych sposobów, by to uzyskać. Dla niego, krzyki w naszym kierunku to metoda na zredukowanie presji i nerwów. On wie, że go kochamy i że będziemy go wspierać, czego by nam nie powiedział - wyznaje brat tenisisty.

I podkreśla: - Wiele razy powiedzieliśmy mu, że jeżeli uważa, że naprawdę mu to pomaga i naprawdę tego potrzebuje, to może nas obsztorcowywać. Zapewniliśmy go, że nie zostawimy go i zawsze będziemy u jego boku.

Christos Kyrgios był akurat nieobecny na finale Wimbledonu, ale w przeszłości wspierał tenisistę z jego boxu.

A tak prezentował się Nick Kyrgios za młodu:

Instagram Post