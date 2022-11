Mała niespodzianka w finale debla WTA Finals. Faworytki nie obroniły tytułu

Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova były faworytkami finału deblowego WTA Finals odbywającego się w Teksasie. Sięgnęły po ten tytuł w zeszłym roku, a tylko sześć par w historii zdołało go obronić. Czeszki nie wpiszą się jednak do tego grona. Były w stanie wygrać tylko drugą partię, ulegając Weronice Kudiermietowej i Elise Mertens 2:6, 6:4, 9:11.

Finał debla WTA Finals. Zadecydował super tie-break

Spotkanie trwało łącznie godzinę i 44 minuty. Zawodniczki naszych południowych sąsiadów na początku przegrały swoje otwierające dwa gemy serwisowe, co zadecydowało o losach pierwszego seta. W drugiej partii straciły serwis i przegrywały już 3:4, ale w ostatniej chwili przełamały Rosjankę i Belgijkę dwa razy z rzędu, co umożliwiło odwrócenie wyniku i doprowadzenie do wyrównania w całym spotkaniu.