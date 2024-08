Maks Kaśnikowski zarobi niemal tyle, co w całej karierze. Wielkie pieniądze na US Open

Kaśnikowski w ostatnim meczu kwalifikacyjnym pokonał Antoine'a Escoffiera 6:3, 7:6 i mógł świętować. Dla 21-letniego tenisisty dostanie się do drabinki US Open to życiowe osiągnięcie. Jak dotąd największe sukcesy odnotowywał w challengerach. W tym sezonie widać jednak, że błyszczy i ma szansę zaskoczyć wszystkich.

US Open: Maks Kaśnikowski w wielkoszlemowym debiucie

W trzech rundach kwalifikacji Polak pokonał Emilio Navę, Stefano Napolitano i wspomnianego wcześniej Escoffiera. W każdym z tych przypadków Kaśnikowski pokazywał się z bardzo dobrej strony. Niewiele brakowało, a dołączyłby do niego również Kamil Majchrzak. Drugi z polskich kwalifikantów przegrał jednak w ostatnim meczu Mattią Belluccim 3:6, 3:6. Reklama

Kaśnikowski miał wcześniej na swoim koncie wygrane w challengerach w Poznaniu i Oeiras. Łącznie w ciągu całej swojej kariery zarobił 115 093 dolarów, czyli trochę ponad 440 tys. zł. Najwięcej udało mu się dołożyć do puli wygranych w tym roku, co tylko pokazuje, że 21-latek jest w dobrej formie.

US Open: Maks Kaśnikowski dostanie spore pieniądze

Awans do głównej drabinki US Open da mu niemal tyle samo, ile zarobił w ciągu całej swojej kariery. Za walkę z Pedro Martinezem w pierwszej rundzie otrzyma 100 tys. dolarów, czyli ok. 380 tys. zł. Jeśli udałoby mu się awansować do drugiej rundy, suma ta powiększyłaby się do 140 tys. dolarów.

Polak dobrze wie, że jest o co walczyć. Wśród panów w turnieju singlowym z Biało-Czerwonych wystąpią tylko on i Hubert Hurkacz. Kto wie, czy debiutant nie sprawi niespodzianki. Łatwo jednak nie będzie. Martinez w ubiegłym roku dotarł do trzeciej rundy US Open i z pewnością mierzy o wiele wyżej.

Maks Kaśnikowski / Michał Dubiel / Reporter